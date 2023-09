Mae Polaris Spaceplanes yn Cwblhau Hedfan Prawf Llwyddiannus ar gyfer Prototeip Ysgafn MIRA

By

Yn ddiweddar, mae cwmni awyrofod yr Almaen, Polaris Spaceplanes, wedi cwblhau ymgyrch prawf hedfan 15 ar gyfer ei gerbyd prototeip MIRA-Light. Dros gyfnod o dri diwrnod rhwng Awst 22 a Medi 8, nod yr hediadau oedd arddangos aerodynameg a systemau rheoli hedfan yr awyren ofod fach. Roedd y prototeip, sy'n mesur dim ond 8.2 troedfedd (2.5 metr) o hyd, yn defnyddio pedwar gwyntyll trydan i'w yrru.

Yn ystod 10 o'r 15 hediad, roedd gan y MIRA-Light injan aerospike efelychiadol i asesu ei effaith ar berfformiad cerbydau. Yn ystod yr ymgyrch brawf, cronnodd y prototeip tua 40 munud o amser hedfan, gan nodi carreg filltir lwyddiannus i Polaris Spaceplanes.

Wrth symud ymlaen, bydd y data a gesglir o'r hediadau MIRA-Light yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu cerbyd MIRA ar raddfa fwy. Bydd yr iteriad nesaf hwn yn mesur bron i 14 troedfedd (4.25 metr) a bydd yn cynnwys injan aerospike unionlin i alluogi profi systemau hedfan integredig.

Mae'r prototeipiau MIRA a MIRA-Light yn rhagflaenwyr i fodel arddangos terfynol Polaris Spaceplanes, NOVA. Yn dilyn profi’r cerbyd MIRA yn llwyddiannus, mae Polaris yn bwriadu cynyddu’r dyluniad ymhellach i hyd o 22 troedfedd (6.7 metr) ar gyfer model NOVA. Bydd NOVA yn defnyddio pedair injan jet sy'n cael eu tanio â cherosin, yn ogystal â'i injan aerospike swyddogaethol, gan alluogi hediadau llawn wedi'u pweru gan roced ar gyflymder uwchsonig yn atmosffer uchaf y Ddaear.

Gan dybio bod y teithiau arddangos sydd ar ddod ar gyfer MIRA yn mynd yn dda, nod Polaris Spaceplanes yw dechrau hedfan y model NOVA yn 2024. Mae'r prototeipiau hyn yn rhan o gynllun ehangach gan y cwmni i ddatblygu cerbyd trafnidiaeth hypersonig amlbwrpas o'r enw AURORA. Mae'r AURORA a ragwelir wedi'i gynllunio i gludo llwyth tâl o hyd at 22,000 o bunnoedd (10,000 cilogram) i gyflymder is-orbitol neu hyd at 2,200 pwys (1,000 cilogram) i unrhyw orbit ar oleddf.

Mae Polaris Spaceplanes wedi gosod ei fryd ar hedfan y cerbyd AURORA rywbryd rhwng 2026 a 2027, gan arddangos ei ymrwymiad i hyrwyddo technoleg awyrofod a gwthio ffiniau archwilio gofod.

