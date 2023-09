Microblastigau yn yr Awyr: Effaith ar Iechyd a Hinsawdd

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Brifysgol Waseda yn Japan wedi taflu goleuni ar fater sylweddol microblastigau yn yr awyr (AMPs) a'u heffaith ar ffurfio cymylau a chynhesu byd-eang. Mae microplastigion yn cyfeirio at ronynnau plastig sy'n llai na 5 mm o ran maint ac sydd i'w cael yn aml mewn gwastraff diwydiannol neu'n deillio o ddadelfennu eitemau plastig mwy.

Mae'r gronynnau plastig bach hyn wedi'u canfod mewn amrywiol organau bodau dynol ac anifeiliaid, gan gynnwys yr ysgyfaint, calon, gwaed, brych, a feces. Amcangyfrifir bod tua deg miliwn o dunelli o ficroblastigau yn y cefnfor yn y pen draw, lle gallant wedyn gael eu rhyddhau i'r atmosffer trwy chwistrelliad cefnforol. Mae hyn yn golygu bod microblastigau yn debygol o ddod yn rhan o gymylau, gan arwain at halogi’r dŵr a’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta trwy “lawiad plastig.”

Er bod astudiaethau blaenorol wedi canolbwyntio'n bennaf ar effaith microblastigau ar ecosystemau dyfrol, ychydig o ymchwil sydd wedi'i wneud i'w heffeithiau fel gronynnau yn yr awyr a'u cyfraniad at ffurfio cymylau a newid yn yr hinsawdd.

Casglodd yr ymchwilwyr, dan arweiniad yr Athro Hiroshi Okochi, samplau dŵr cwmwl o wahanol uchderau yn Japan, gan gynnwys copa Mynydd Fuji, i olrhain presenoldeb microblastigau yn yr atmosffer. Trwy ddefnyddio technegau delweddu uwch, cadarnhawyd bodolaeth microblastigau yn y samplau ac archwilio eu priodweddau ffisegol a chemegol.

Nododd yr astudiaeth naw math gwahanol o bolymerau ac un math o rwber yn y microplastigion yn yr awyr. Yn nodedig, roedd y rhan fwyaf o'r polypropylen a ganfuwyd yn dangos arwyddion o ddiraddio, megis grwpiau carbonyl (C=O) a hydroxyl (OH). Mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu bod microblastigau yn chwarae rhan arwyddocaol mewn ffurfio cymylau cyflym, gan ddylanwadu o bosibl ar yr hinsawdd gyffredinol.

Gallai cronni microblastigau yn yr awyr, yn enwedig mewn rhanbarthau pegynol, amharu ar y cydbwysedd ecolegol ac arwain at golli bioamrywiaeth. Yn ogystal, mae diraddiad y gronynnau hyn yn yr atmosffer uchaf yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr, gan gyfrannu at gynhesu byd-eang.

Mae mynd i'r afael â mater microblastigau yn yr awyr yn hanfodol i liniaru'r difrod amgylcheddol anwrthdroadwy posibl a'r risgiau cysylltiedig i iechyd dynol a hinsawdd y blaned.

ffynhonnell:

“Microplastigion hydroffilig yn yr awyr mewn dŵr cwmwl ar uchderau uchel a’u rôl mewn ffurfio cwmwl” gan Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto, ac Yasuhiro Niida, Llythyrau Cemeg Amgylcheddol.