Diemwntau Pinc: Yn Dadorchuddio Gwreiddiau'r Gemau Prin a Gwerthfawr

Mae ymchwilwyr Awstralia o Brifysgol Curtin yn Perth wedi gwneud darganfyddiadau sylweddol am darddiad diemwntau pinc. Canfuwyd bod y gemau prin a gwerthfawr hyn, sy'n adnabyddus am eu lliw rhosyn syfrdanol, wedi ffurfio mwy na 1.3 biliwn o flynyddoedd yn ôl yn ystod chwalfa uwchgyfandir cynnar. Mae diemwntau pinc, sydd mewn gwirionedd yn ddiamwntau wedi'u difrodi gyda dellt grisial ystumiedig, yn cynnig harddwch unigryw a ddaw am gost.

Daeth mwyafrif y diemwntau pinc yn y byd, dros 90 y cant, o fwynglawdd Argyle yng Ngorllewin Awstralia sydd bellach wedi cau. Allan o bob mil o berlau, dim ond ychydig oedd y cerrig pinc y mae galw mawr amdanynt. Amcangyfrifodd y tîm ymchwil dan arweiniad Dr Hugo Olierook fod y diemwntau hyn wedi'u gwthio i wyneb y Ddaear yn ystod tranc Nuna, un o'r uwchgyfandiroedd cynharaf. Mae hyn yn awgrymu y gallai mannau cyfandirol hynafol eraill ddal mwy o'r gemau bywiog hyn.

Ffurfiodd diemwntau Argyle yn ddwfn o dan y ddaear ger gwreiddiau sefydlog y cyfandir. Wrth i dirfas wrthdaro i ffurfio Nuna, achosodd y pwysau a gynhyrchwyd ger ymyl ogledd-orllewinol Awstralia i'r diemwntau a oedd unwaith yn glir newid lliwiau. Awgrymodd ymchwil a gynhaliwyd gan Dr. Robert Pidgeon a'i dîm ar ddiwedd y 1980au bod y ffrwydrad a ddaeth â'r diemwntau i'r wyneb wedi digwydd tua 1.2 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, cwestiynwyd cywirdeb yr amcangyfrif hwn oherwydd newidiadau posibl a achoswyd gan lyn hynafol.

Gan ddefnyddio technoleg pelydr laser uwch, roedd yr ymchwilwyr yn gallu cynhyrchu amcangyfrif mwy cywir o oedran creigiau Argyle. Datgelodd eu dadansoddiad fod y ffrwydrad wedi digwydd tua 1.3 biliwn o flynyddoedd yn ôl, yn cyd-fynd ag amser chwalu Nuna. Mae'n debyg bod teneuo ymyl y cyfandir yn ystod y toriad hwn wedi hwyluso symudiad magma llawn diemwntau i'r wyneb.

Nid yw'r cysylltiad rhwng rhwygiad cyfandirol a ffurfio diemwnt yn gysyniad newydd ond mae'n parhau i fod yn destun dadl. Mae'r astudiaeth newydd yn cyfrannu at ddealltwriaeth well o sut y gall chwalu uwchgyfandir ysgogi ffrwydradau llawn diemwntau. Fodd bynnag, mae cwestiynau heb eu hateb o hyd ynghylch faint o garbon sydd ei angen ar gyfer ffurfio diemwntau Argyle.

Mae’r ymchwil hwn yn gam arwyddocaol i ddatrys y broses gymhleth a arweiniodd at greu diemwntau pinc unigryw a gwerthfawr Argyle. Mae angen astudiaethau pellach o hyd i ddarparu dealltwriaeth gyflawn o'r system hynafol hon. Yn yr un modd â llawer o agweddau ar fyd natur, mae pethau annisgwyl yn sicr o barhau i ddod i'r amlwg.

