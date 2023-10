Mae'r Smithsonian yn Dadorchuddio Darnau o Asteroid Bennu fel Ffenest i'r Bydysawd

By

Ar ôl taith epig yn ymestyn dros 200 miliwn o filltiroedd trwy'r gofod, llwyddodd llong ofod OSIRIS-REx i ddosbarthu darnau o asteroid Bennu i'r Ddaear ddiwedd mis Medi. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur y Smithsonian nawr yn arddangos y samplau gwerthfawr hyn, gan gynnig cyfle unigryw i ymwelwyr weld rhyfeddodau'r cosmos yn agos.

Bydd arddangosfa gyhoeddus ddisgwyliedig iawn o'r sampl asteroid yn cael ei chynnal ddydd Gwener, Tachwedd 3, yn Oriel Meteoryn Daeareg, Gems a Mwynau Janet Annenberg yr amgueddfa yn Washington, DC Bydd yr arddangosfa'n cynnwys creigiau tywyll a llwch a gasglwyd o Bennu. , gan roi cipolwg ar hanes hynafol ein cysawd yr haul.

I gyd-fynd â'r darnau asteroid bydd modelau graddfa o'r llong ofod OSIRIS-Rex, trwy garedigrwydd Lockheed Martin, a'r roced Atlas V 411 a gludodd y llong ofod, ar fenthyg gan United Launch Alliance. Nod yr arddangosyn cynhwysfawr hwn yw trwytho ymwelwyr yng nghymlethdodau archwilio'r gofod.

Mynegodd curadur meteorynnau, Tim McCoy, sydd wedi bod yn rhan o genhadaeth OSIRIS-REx, ei gyffro ar gyfer yr arddangosfa arloesol hon: “Yr arddangosyn hwn yw ein cyfle cyntaf i rannu’r daith anhygoel hon gyda’r cyhoedd.”

Mae Bennu, asteroid bach ger y Ddaear, wedi swyno gwyddonwyr oherwydd ei gysylltiad posibl ag asteroid mwy llawn carbon a oedd yn bodoli biliynau o flynyddoedd yn ôl. Roedd ei agosrwydd at y Ddaear bob chwe blynedd yn ennyn diddordeb NASA, gan arwain at genhadaeth OSIRIS-Rex. Ym mis Hydref 2020, glaniodd y llong ofod yn llwyddiannus ar wyneb Bennu a chasglu sampl creigiog.

Tra bod y genhadaeth wedi dod ar draws mân anawsterau, llwyddodd y tîm ymroddedig i dynnu llawer iawn o lwch a chraig o ben TAGSAM, a gafodd anhawster gyda chaeadwyr. Mae'r samplau hyn eisoes wedi rhagori ar nod cychwynnol NASA o gasglu 60 gram o falurion, gyda chyfrif cyfredol o 2.48 owns (70.3 gram).

Mae dadansoddiad rhagarweiniol o'r sampl wedi datgelu digonedd o foleciwlau carbon a dŵr, gan roi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiad cynnar ein planed. Pwysleisiodd Tim McCoy arwyddocâd y canfyddiadau hyn, gan nodi, “mae samplau Bennu yn dal yr addewid i ddweud wrthym am y dŵr a’r organig cyn i fywyd ddod i ffurfio ein planed unigryw.”

Byddwch yn siwr i ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur y Smithsonian i weld yr arddangosfa ryfeddol hon sy'n pontio'r bwlch rhwng dynoliaeth ac ehangder y bydysawd.

Cwestiynau Cyffredin

C: Sut alla i arsylwi ar y darnau o asteroid Bennu?

A: Gellir gweld y darnau o asteroid Bennu yn Amgueddfa Genedlaethol Hanes Naturiol y Smithsonian yn Washington, DC

C: Pryd fydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal?

A: Bydd yr arddangosfa yn agor ddydd Gwener, Tachwedd 3.

C: Beth arall fydd yn cael ei arddangos yn ychwanegol at y darnau asteroid?

A: Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys modelau graddfa o long ofod OSIRIS-Rex a roced Atlas V 411.

C: Pa ddarganfyddiadau diddorol sydd wedi'u gwneud o'r samplau hyd yn hyn?

A: Mae dadansoddiad rhagarweiniol o'r samplau wedi datgelu digonedd o foleciwlau carbon a dŵr, gan roi cipolwg ar ffurfiad cynnar ein planed.

C: Faint o falurion sydd wedi'u casglu o asteroid Bennu?

A: Mae NASA wedi adennill 2.48 owns (70.3 gram) o greigiau a llwch, gan ragori ar y nod cychwynnol o gasglu 60 gram o falurion.