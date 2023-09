Gwedd Newydd Rhyfedd Ymgyfathrach : A Chyfnod Trawsnewid Mewn Gwybodaeth

By

Ym 1935, cymerodd Albert Einstein ac Erwin Schrödinger ddadl frwd dros natur realiti a'r cysyniad o gysylltiad. Er bod Einstein yn credu yn yr egwyddor o leoliad, darganfu Schrödinger y ffenomen ryfedd o gaethiwed, lle mae priodweddau dau ronyn yn cydblethu waeth beth fo'u pellter. Roedd yn ymddangos bod hyn yn torri theori Einstein na all unrhyw ddylanwad deithio'n gyflymach na golau. Fodd bynnag, ers hynny mae ffisegwyr wedi dod i ddeall nad oes gan ymosodiad unrhyw ddylanwad o bell ac mai dim ond gwybodaeth am ganlyniad mesuriad y gallant ei ddosbarthu.

Yn fwy diweddar, mae ymchwilwyr wedi gwneud darganfyddiad hynod ddiddorol am gysylltiad. Pan fydd gronynnau'n mynd yn sownd, mae'r maglu yn ymledu'n naturiol trwy grŵp o ronynnau, gan ffurfio gwe gymhleth o wrth gefn. Fodd bynnag, os yw'r gronynnau'n cael eu mesur yn aml, caiff yr ymlyniad ei ddinistrio, gan atal ffurfio'r we. Mae'r trawsnewidiad hwn rhwng y we a dim gwe-wladwriaethau yn dynodi newid yn strwythur gwybodaeth ac mae wedi'i gymharu â thrawsnewid cyfnod mewn gwybodaeth.

Er mwyn arsylwi ar y cyfnod pontio hwn ar waith, cynhaliodd triawd o dimau feta-arbrofion gan ddefnyddio cyfrifiaduron cwantwm i fesur sut mae mesuriadau eu hunain yn effeithio ar lif gwybodaeth. Cadarnhawyd y gellir sicrhau cydbwysedd cain rhwng maglu a mesur. Mae'r darganfyddiad hwn wedi sbarduno ton o ymchwil i gymwysiadau posibl maglu a mesur.

Dechreuodd un cydweithrediad a ddaeth i’r fei ar y trawsnewidiad hwn yn ystod sgwrs am gwestiwn sylfaenol ynghylch maglu dros bwdin taffi gludiog. Ymestynnodd yr ymchwilwyr y cysyniad o gaethiwed o bâr o ronynnau i gadwyn o ronynnau ac archwilio sut mae mesur yn effeithio ar yr entropi maglu, sy'n meintioli faint o wybodaeth nad yw'n lleol sy'n cael ei storio rhwng y gronynnau.

Ar y cyfan, mae'r ymchwil hwn yn taflu goleuni newydd ar ymddygiad cymhleth maglu a'i berthynas â gwybodaeth. Bydd deall y ffenomen hon nid yn unig yn datblygu ein gwybodaeth am fecaneg cwantwm ond gall hefyd arwain at gymwysiadau chwyldroadol ym maes technoleg gwybodaeth.

