Archwilio Byd Rhyfedd Ymgyfathrach: Cyfnod Pontio Mewn Gwybodaeth

Ym 1935, cafodd Albert Einstein ac Erwin Schrödinger eu hunain mewn anghydfod ynghylch natur realiti. Credai Einstein yn yr egwyddor o leoliad, a ddywedodd na allai unrhyw ddigwyddiad mewn un lleoliad effeithio ar leoliad pell ar unwaith. Ar y llaw arall, darganfu Schrödinger ymlyniad, ffenomen mewn mecaneg cwantwm lle mae dau ronyn yn cysylltu a'u tynged yn cydblethu.

Er bod Einstein yn gweld y dryswch yn gythryblus ac yn dadlau ei fod yn torri ei syniad o fro, mae ffisegwyr heddiw wedi dod i'w ddeall yn wahanol. Gwyddant yn awr nad oes gan ymgyfathrachiad ddylanwad pell na'r grym i ddwyn canlyniad penodol o bell. Yn lle hynny, ni all ond dosbarthu gwybodaeth am y canlyniad hwnnw. Mae arbrofion ymgysylltu wedi dod yn arferol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac maent wedi ennill y Wobr Nobel.

Ond mae mwy i gaethiwed na pharau o ronynnau yn unig. Mae ymchwil diweddar wedi datgelu y gall maglu ymledu trwy grwpiau o ronynnau, gan ffurfio gwe gymhleth o gynlluniau wrth gefn. Gall mesuriadau aml amharu ar y we hon, gan achosi i'r ymlyniad gael ei ddinistrio ac atal y we rhag ffurfio. Mae ffisegwyr wedi galw'r trawsnewidiad hwn o gyflwr y we i gyflwr dim gwe fel trawsnewidiad cyfnod mewn gwybodaeth.

Er mwyn deall y cyfnod pontio hwn ymhellach, cynhaliodd sawl tîm o ffisegwyr feta-arbrofion gan ddefnyddio cyfrifiaduron cwantwm. Nod yr arbrofion hyn oedd mesur sut mae mesuriadau eu hunain yn effeithio ar lif gwybodaeth. Cadarnhawyd y cydbwysedd cain rhwng maglu a mesur, gan sbarduno ymchwil bellach i bosibiliadau rhyngweithiadau maglu a mesur.

Daeth un cydweithrediad ar draws y trawsnewidiad yn ystod sgwrs am bwdin taffi gludiog. Roedd y ffisegwyr Brian Skinner ac Adam Nahum yn trafod y berthynas rhwng ymglymiad a gwybodaeth. Sylweddolon nhw y gall mesuriadau gronynnau wedi'u maglu leihau anwybodaeth am gyflwr gronynnau eraill. Gelwir y swm y mae mesuriad yn lleihau anwybodaeth yn entropi maglu, wedi'i fesur mewn didau.

Estynnodd Skinner a Nahum y cysyniad hwn i gadwyn o ronynnau, lle mae maglu yn neidio o un gronyn i'r llall. Canfuwyd bod yr entropi maglu yn gallu rhoi cipolwg ar ba mor gaeth yw'r gadwyn. Trwy newid amseriad y mesuriadau, fe wnaethon nhw ddarganfod y trawsnewidiad cyfnod o gyflwr y we i gyflwr dim gwe.

Mae'r ymchwil hwn yn amlygu cymhlethdod a photensial maglu ym myd mecaneg cwantwm. Mae'n dangos y gall maglu fodoli y tu hwnt i barau o ronynnau a bod iddo oblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer dosbarthiad a strwythur gwybodaeth.

Diffiniadau:

– Clymu: Mewn mecaneg cwantwm, mae maglu yn ffenomen lle mae dau ronyn yn cysylltu a'u tynged yn cydblethu.

– Ardal: Mae egwyddor ardal leol yn nodi na all unrhyw ddigwyddiad mewn un lleoliad effeithio ar leoliad pell ar unwaith.

- Trawsnewid Cyfnod: Mewn ffiseg, mae trawsnewidiad cyfnod yn cyfeirio at newid yng nghyflwr mater, megis o hylif i solet.

– Entropi Clymu: Mae'r entropi maglu yn meintioli'r cysylltiad rhwng dau wrthrych neu faint o wybodaeth am un gwrthrych sy'n cael ei storio'n anlleol mewn gwrthrych arall.

Ffynonellau:

- Ffynhonnell wreiddiol: Erthygl Quanta Magazine gan Natalie Wolchover

– Ni ddarparwyd unrhyw ffynonellau ychwanegol