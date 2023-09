Llong ofod Varda yn Sownd mewn Orbit, Yn Aros am Gymeradwyaeth i Ddychwelyd i'r Ddaear

By

Mae llong ofod fasnachol sy'n eiddo i Varda Space Industries, cwmni newydd sy'n arbenigo mewn gweithgynhyrchu yn y gofod, wedi bod mewn orbit yn hirach na'r disgwyl wrth iddi aros am gymeradwyaeth y llywodraeth i ddychwelyd i'r Ddaear gyda chasgliad o sbesimenau fferyllol. Lansiwyd y lloeren ar Fehefin 12 gyda'r nod cychwynnol o genhadaeth un mis i arddangos technoleg y cwmni ar gyfer cynhyrchu deunyddiau masnachol, yn enwedig fferyllol, y tu mewn i gapsiwl adferadwy a gynlluniwyd i ddychwelyd y cynhyrchion i'r Ddaear i'w dadansoddi a'u defnyddio'n fasnachol.

Fodd bynnag, mae adferiad capsiwl Varda wedi'i ohirio ar hyn o bryd ar ôl i'r Weinyddiaeth Hedfan Ffederal (FAA) a Llu Awyr yr Unol Daleithiau wrthod cymeradwyaeth i lanio mewn rhan anghysbell o Utah. Dywedodd yr FAA fod Varda wedi lansio ei gerbyd heb drwydded reentry ac nad oedd yn cydymffurfio â gofynion rheoliadol. Mae Varda wedi gofyn am ailystyried y penderfyniad, sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Roedd y cwmni wedi targedu cyfleoedd glanio ddechrau mis Medi ym Maes Prawf a Hyfforddiant Utah ond gwrthodwyd caniatâd iddo oherwydd pryderon diogelwch.

Mae Varda Space Industries wedi sicrhau bod ei long ofod mewn cyflwr da ac yn “iach ar draws pob system.” Er bod y llong ofod wedi'i chynllunio i aros mewn orbit am flwyddyn lawn os oes angen, mae'r cwmni'n gweithio'n weithredol gyda phartneriaid y llywodraeth i ddod â'r capsiwl yn ôl i'r Ddaear cyn gynted â phosibl.

Mae Swyddfa Gweithrediadau Gofod Masnachol yr FAA yn gyfrifol am drwyddedu gweithrediadau lansio a dychwelyd masnachol. Fodd bynnag, mae'r asiantaeth yn bennaf yn adolygu ceisiadau am drwyddedau lansio, ac mae trwyddedu reentry yn gymharol newydd. Mae'r FAA wedi trwyddedu 82 o lansiadau masnachol eleni, cynnydd sylweddol ers blynyddoedd blaenorol. Mae'r nifer cynyddol o lansiadau masnachol yn cael ei yrru'n bennaf gan ddiweddeb lansio gynyddol SpaceX. Mae'r FAA wedi gofyn am gyllid ychwanegol i gadw i fyny â'r diwydiant gofod masnachol cynyddol.

Prif bryderon yr FAA wrth adolygu ceisiadau am drwydded yw diogelwch y cyhoedd, y risg o ddifrod i eiddo, bygythiadau amgylcheddol, a goblygiadau diogelwch cenedlaethol. Er ei bod yn anghyffredin i'r FAA wadu cais am drwydded yn llwyr, mae cerbydau ailfynediad yn dal yn gymharol anghyffredin. Dim ond dau gwmni sydd wedi derbyn trwydded reentry FAA fasnachol hyd yn hyn.

Mae Varda a'r FAA wedi bod mewn trafodaethau ynghylch cynlluniau'r cwmni i ddychwelyd capsiwlau gofod awtomataidd i'r Ddaear yn rheolaidd a'i effaith bosibl ar draffig awyr masnachol.