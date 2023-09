Seryddwyr yn Galw am Gytundebau Rhyngwladol i Brwydro yn erbyn Llygredd Goleuni Lloeren

By

Mae seryddwyr ledled y byd yn eiriol dros gytundebau rhyngwladol i fynd i'r afael â'r mater o gytserau lloeren yn achosi llygredd golau yn y gofod. Mae toreth y rhwydweithiau lloeren hyn yn bygwth cywirdeb ymchwil wyddonol ac yn ysgogi pryderon ynghylch colli awyr dywyll.

Yn y Deyrnas Unedig, mae galwadau am reoliadau cynllunio newydd i amddiffyn awyr dywyll y genedl. Mae trefoli Lloegr wedi arwain at leihad sylweddol yn amlygrwydd sêr, gydag amcangyfrif o 10 y cant o golli awyr dros y degawd diwethaf. Mae'r golled hon nid yn unig yn effeithio ar bobl ond hefyd yn effeithio ar allu natur i ffynnu o dan amodau tywyll naturiol.

Mae ymgynghorwyr awyr dywyll fel Dan Oakley yn gweithio tuag at leihau llygredd golau. Maen nhw'n pwysleisio bod awyr dywyll yn hanfodol i ddynoliaeth gysylltu â'r bydysawd ac ystyried cwestiynau dirfodol. Mae Megan Eaves, golygydd y cylchgrawn “Nightscape”, yn tanlinellu arwyddocâd diwylliannol nosweithiau serennog, gan eu bod wedi ysbrydoli celf, cerddoriaeth a ffilmiau trwy gydol hanes.

Ar wahân i'r agwedd ddiwylliannol, mae gweithredwyr yn dadlau bod llygredd golau yn cael effeithiau andwyol ar iechyd. Mae bod yn agored i olau artiffisial yn y nos yn tarfu ar y rhythm circadian, gan effeithio ar gynhyrchu melatonin, a all arwain at amrywiol broblemau iechyd meddwl a salwch.

Mae'r pryderon ynghylch llygredd golau wedi dwysau gyda'r cynnydd mewn cytserau lloeren. Mae seryddwyr, gan gynnwys Robert Massey, dirprwy gyfarwyddwr y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, yn tynnu sylw at effaith lloerennau mewn orbit Daear isel ar ymchwil wyddonol. Mae lloerennau Starlink, sy'n eiddo i Elon Musk, yn peri pryder arbennig oherwydd eu niferoedd cynyddol a'u potensial i amharu ar arsylwadau telesgop.

Mae cwmnïau lloeren yn ceisio mynd i'r afael â llygredd golau trwy ddefnyddio gwahanol haenau a chysgodion haul i leihau adlewyrchiad golau'r haul. Fodd bynnag, gyda chynlluniau ar gyfer lansio lloerennau pellach, disgwylir i broblem llygredd golau o'r gofod waethygu. Mae Tsieina, er enghraifft, yn ystyried lansio cytser o 13,000 o loerennau.

Wrth i lygredd golau ehangu ar draws Ewrop, mae mannau tywyll yn dod yn anoddach dod o hyd iddynt. Mae gwarchodfeydd awyr dywyll mewn parciau cenedlaethol yn fannau gwerthfawr lle gall pobl ddal i brofi harddwch awyr y nos. Fodd bynnag, mae datblygiad tresmasu ac adeiladu trefi newydd yn fygythiad i'r cronfeydd wrth gefn hyn.

Rhaid i gymunedau, parciau cenedlaethol, a llywodraethau ymdrechu i weithredu canllawiau sy'n hyrwyddo arferion goleuo cyfrifol a lleihau effaith negyddol golau artiffisial ar awyr dywyll.

