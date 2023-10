Peidiwch â Cholli'r Eclipse Rhannol Lunar Spectacular Bore Yfory yn Taiwan!

Bore yfory, mae trigolion Taiwan a'i ynysoedd pellennig yn cael cyfle gwych i weld eclips lleuad rhannol, os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae'r Weinyddiaeth Tywydd Ganolog (CWA) wedi cadarnhau y bydd y digwyddiad nefol yn digwydd rhwng 2 am a 6:28 am, pan fydd y Ddaear yn alinio rhwng yr haul a'r lleuad, gan rwystro goleuo'r lleuad yn rhannol.

Yn ystod eclips lleuad, mae golau'r haul yn cael ei rwystro gan y Ddaear, gan daflu ei gysgod ar y lleuad. Mae'r CWA yn esbonio y bydd y lleuad yn profi pum cam yn ystod yr eclips hwn, a disgwylir i'r pedwar cyntaf fod yn weladwy yn Taiwan.

Bydd y cam cychwynnol, a adwaenir fel yr eclipse penumbral, yn dechrau am 2 am. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd penumbra'r Ddaear yn gorchuddio wyneb y lleuad yn raddol. Fodd bynnag, oherwydd yr aneglurder a'r raddfa gyfyngedig, gall fod yn heriol arsylwi heb gymorth ysbienddrych neu delesgop.

Mae'r ail gam, sy'n dechrau am 3:35 am, yn dod ag ymbarél y Ddaear i chwarae, gan dywyllu cornel de-ddwyreiniol y lleuad. Am 4:14 am, bydd yr umbra yn gorchuddio'r rhan fwyaf o'r lleuad, sef tua 13% o'i harwyneb. Yn olaf, am 4:54 am, daw'r eclips rhannol i ben gan nad yw umbra'r Ddaear bellach yn cuddio'r lleuad. Erbyn 6:28 y bore, bydd yr eclips penumbral yn dod i ben yn gyfan gwbl wrth i'r Ddaear roi'r gorau i daflu cysgod ar y lleuad.

Yn anffodus, ni fydd cam olaf yr eclips lleuad penumbral, sy'n digwydd o 6:03 am ar Orchid Island (Lanyu) i 6:20 am yn Kinmen County, yn weladwy oherwydd lleoliad y lleuad dros y gorwel gorllewinol.

Ar gyfer gwylwyr sêr brwd, nodwch eich calendrau ar gyfer noson Medi 7 i 8, 2025. Mae CGC wedi datgelu y bydd eclips lleuad llwyr yn digwydd yn ystod y cyfnod hwn, gan roi cyfle anhygoel arall i weld y digwyddiad seryddol syfrdanol hwn.

Peidiwch ag anghofio paratoi eich ysbienddrych neu delesgop, a chroeswch eich bysedd am awyr glir i fwynhau golygfa syfrdanol yr eclips lleuad rhannol bore yfory yn Taiwan!

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd y Ddaear yn alinio rhwng yr haul a'r lleuad, gan daflu ei chysgod ar y lleuad.

C: A ellir gweld eclips lleuad gyda'r llygad noeth?

A: Oes, gellir arsylwi eclipsau lleuad gyda'r llygad noeth, er y gall y gwelededd a'r manylion amrywio.

C: Pryd mae'r eclipse lleuad nesaf yn Taiwan?

A: Mae'r eclipse lleuad nesaf sy'n weladwy o Taiwan yn eclips lleuad cyfanswm a fydd yn digwydd ar 7 Medi i 8, 2025.

C: Beth yw'r gwahanol gamau mewn eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn cynnwys gwahanol gamau: eclips penumbral, eclips rhannol, ac eclips llwyr, yn dibynnu ar faint o'r lleuad sydd wedi'i orchuddio gan gysgod y Ddaear.