Hyfrydwch nefol: Tystion Rhyfeddod Rhannol Lunar Eclipse

Ar ôl i'r eclips solar annular diweddar swyno gwylwyr mewn rhannau dethol o hemisffer y gorllewin, mae gwylwyr awyr ar draws y byd bellach yn aros yn eiddgar am olygfa nefol arall - eclips lleuad rhannol. Mae'r ffenomen seryddol hudolus hon, sy'n digwydd pan fydd y Ddaear yn symud rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan daflu cysgod ar wyneb y lleuad, i'w chynnal ar noson Hydref 28, gan barhau i oriau mân Hydref 29.

Ble Allwch Chi Rhyfeddu at y Rhannol Lunar Eclipse?

Bydd y digwyddiad hudolus hwn i'w weld o lu o leoliadau, yn rhychwantu De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Affrica, Ewrop, Asia, Awstralia, a thros yr Iwerydd, de'r Môr Tawel, a Chefnforoedd India. Wrth i'r nos fynd rhagddi, bydd dechrau'r eclips yn gorlifo awyr Awstralia, Gogledd y Môr Tawel, a rhannau dwyreiniol Rwsia. I'r gwrthwyneb, wrth i'r lleuad esgyn, bydd diwedd yr eclips yn weladwy i'r rhai sydd wedi'u lleoli yng Nghefnfor De'r Iwerydd, Gogledd Cefnfor yr Iwerydd, a rhanbarthau dwyreiniol Brasil a Chanada.

Lunar Eclipse yn India: Triniaeth Arbennig i Stargazers

Bydd India hefyd yn cael y fraint o fod yn dyst i'r olygfa gyfan, gan gynnig cyfle unigryw i sêr a seryddwyr fel ei gilydd. Mae Shilpi Gupta, Swyddog Gwyddonol yn yr AS Birla Planetarium yn Kolkata, wedi cadarnhau y bydd yr eclips lleuad cyflawn i'w weld o bob rhan o India. Rhagwelir y bydd cyfnod llawn y Lleuad, pan fydd wedi'i oleuo'n llawn a gyferbyn â'r haul yn ei orbit o amgylch y Ddaear, yn digwydd ar Hydref 29, dydd Sul am 1:54 am IST.

Deall Mecanwaith Eclipse Lleuad

Mae eclips lleuad yn digwydd ar ddiwrnod lleuad llawn pan fydd yr Haul, y Ddaear, a'r Lleuad yn alinio eu hunain mewn llinell syth a'r un awyren. Mae'r awyrennau Haul-Ddaear a Daear-Lleuad yn goleddu ar ongl o 5 gradd i'w gilydd. Pan fydd yr awyrennau hyn yn croestorri, a'r lleuad wedi'i lleoli yn agos at nodau'r groesffordd neu ar eu nodau, mae eclips yn dilyn.

Mae cysgod y Ddaear yn cynnwys dau ranbarth nodedig - yr Umbra, y parth tywyll mewnol, a'r Penumbra, yr ardal ysgafnach allanol. Yn ystod y digwyddiad nefol hwn, bydd y Lleuad yn croesi drwy'r umbra a'r penumbra, gan arwain at eclips lleuadol pen-ymol a rhannol gyfunol. Mae'r digwyddiad syfrdanol hwn yn argoeli i fod yn rhyfeddod cyfareddol i bawb sy'n ddigon ffodus i'w weld.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Ble bydd yr eclips lleuad rhannol yn weladwy?

A: Bydd yr eclipse yn weladwy o wahanol rannau o'r byd, gan gynnwys De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Affrica, Ewrop, Asia, Awstralia, a thros yr Iwerydd, de'r Môr Tawel, a Chefnforoedd India.

C: Pa ddinasoedd Indiaidd fydd yn dyst i'r eclips lleuad rhannol?

A: Yn India, bydd yr eclips cyfan i'w weld, gan gynnig cyfle unigryw i sêr-gazers a seryddwyr fel ei gilydd. Bydd cam llawn y Lleuad yn digwydd ar Hydref 29, dydd Sul am 1:54 am IST.

C: Beth sy'n achosi eclips lleuad?

A: Mae eclips lleuad yn digwydd pan fydd yr Haul, y Ddaear a'r Lleuad yn alinio eu hunain mewn llinell syth ac yn yr un awyren. Mae'r aliniad hwn yn arwain at y Ddaear yn taflu cysgod ar y Lleuad, gan arwain at leuad eclipsed.

C: Beth yw'r ddau ranbarth o gysgod y Ddaear yn ystod eclips lleuad?

A: Mae cysgod y Ddaear yn cynnwys y rhanbarth mewnol tywyllach a elwir yn Umbra a'r rhanbarth allanol ysgafnach a elwir yn Penumbra.