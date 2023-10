Rhannol Lunar Eclipse i Rasio'r Awyr - Gwyl Nefol

Mae sêr-gazers a selogion seryddiaeth yn edrych ymlaen yn eiddgar at y digwyddiad nefol sydd i ddod i fwynhau awyr y nos yn ddiweddarach yr wythnos hon. Ar Hydref 28-29, bydd eclips lleuad rhannol yn digwydd, yn dilyn yn agos ar ôl yr eclips solar blwydd a ddigwyddodd ar Hydref 14.

Yn ystod yr eclipse, bydd y lleuad yn mynd i mewn i'r penumbra am 11:31 pm ar Hydref 28, ac yna'r cyfnod umbral yn dechrau am 1:05 am ac yn gorffen am 2:24 am ar Hydref 29. Bydd y ffenomen nefol hynod hon i'w gweld o pob rhan o'r wlad tua chanol nos.

Fel y cadarnhawyd gan y Ganolfan Feteorolegol yn Bhubaneswar, bydd yr eclipse yn eclips lleuad rhannol, lle bydd y lleuad yn disgyn o dan gysgod y Ddaear. Bydd hyd yr eclips yn para tua awr a phedair munud ar bymtheg, gyda maint o 0.126.

Bydd gwelededd yr eclipse yn ymestyn ar draws rhanbarth helaeth, gan gynnwys Gorllewin y Môr Tawel, Awstralia, Asia, Ewrop, Affrica, dwyrain De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Cefnfor yr Iwerydd, Cefnfor India, a De'r Cefnfor Tawel. Er mai dim ond tua chwech y cant y bydd disg y lleuad yn cael ei orchuddio, gellir gweld y digwyddiad cyfareddol hwn gyda'r llygad noeth, yn ôl y seryddwr enwog Subhendu Patnaik.

Wrth edrych ymlaen, bydd yr eclips lleuad nesaf sy'n weladwy o India yn digwydd ar 7 Medi, 2025, a bydd yn eclips lleuad llwyr. Digwyddodd yr eclips lleuad diweddaraf sydd i'w weld o'r wlad ar 8 Tachwedd, 2022 ac roedd yn eclips llwyr. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi, er y bydd dau eclips solar a dau eclips lleuad yn 2024, ni fydd yr un ohonynt yn weladwy o India.

Wrth i'r dyddiad agosáu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'ch calendrau ac yn achub ar y cyfle i weld hud syfrdanol y byd nefol. Mae'n olygfa a fydd yn sicr o'ch gadael mewn syfrdandod o'r rhyfeddodau sy'n bodoli y tu hwnt i'n planed.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Beth yw eclips lleuad?

Mae eclips lleuad yn ddigwyddiad nefol sy'n digwydd pan ddaw'r Ddaear rhwng yr Haul a'r Lleuad, gan achosi i'r Lleuad ddisgyn o dan gysgod y Ddaear.

2. Beth yw eclips lleuad rhannol?

Math o eclips lleuad rhannol yw eclips lleuad lle mai dim ond rhan o'r Lleuad sydd wedi'i gorchuddio gan gysgod y Ddaear.

3. A ellir gweld eclips y lleuad gyda'r llygad noeth?

Oes, gellir arsylwi ar eclips y lleuad gyda'r llygad noeth. Fodd bynnag, argymhellir bob amser dod o hyd i leoliad i ffwrdd o oleuadau dinas llachar i werthfawrogi'r olygfa yn llawn.

4. Pryd mae'r eclips lleuad nesaf yn weladwy o India?

Disgwylir i'r eclips lleuad nesaf sy'n weladwy o India ddigwydd ar Fedi 7, 2025, a bydd yn eclips lleuad llwyr.

5. A fydd unrhyw eclipsau gweladwy yn 2024?

Bydd, bydd dau eclips solar a dau eclips lleuad yn 2024. Fodd bynnag, ni fydd yr un ohonynt yn weladwy o India.