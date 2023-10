Rhannol Lunar Eclipse i fod yn Weladwy yn India ar 28-29 Hydref 2023

Disgwylir i eclips lleuad rhannol ddigwydd ar 28-29 Hydref 2023, gyda'r cyfnod ymbarél yn dechrau yn oriau mân y 29ain. Bydd yr eclipse hwn i'w weld o bob rhan o India tua hanner nos. Disgwylir i gyfnod umbral yr eclipse ddechrau am 01:05 am IST ar 29 Hydref a gorffen am 02:24 am IST. Bydd hyd yr eclipse tua 1 awr a 19 munud, gyda maint bach o 0.126.

Bydd yr eclips lleuad hwn i'w weld mewn sawl rhanbarth ledled y byd, gan gynnwys Gorllewin y Môr Tawel, Awstralia, Asia, Ewrop, Affrica, dwyrain De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Cefnfor yr Iwerydd, Cefnfor India, a De'r Cefnfor Tawel.

Mae'n bwysig nodi bod eclips lleuad yn digwydd ar ddiwrnod lleuad llawn pan ddaw'r Ddaear i mewn rhwng yr Haul a'r Lleuad, ac mae'r tri gwrthrych wedi'u halinio. Mae eclips lleuad llwyr yn digwydd pan fydd y Lleuad gyfan yn dod o dan gysgod umbral y Ddaear, tra bod eclips lleuad rhannol yn digwydd pan mai dim ond cyfran o'r Lleuad sy'n dod o dan gysgod y Ddaear.

Yn India, bydd yr eclips lleuad nesaf ar ôl y digwyddiad hwn ar 07 Medi 2025, a fydd yn eclips lleuad llwyr. Digwyddodd yr eclips lleuad olaf a welwyd o India ar 8 Tachwedd 2022, ac roedd yn eclips llwyr.

