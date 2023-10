Rhannol Lunar Eclipse i Ddigwydd ar 28-29 Hydref, 2023

Disgwylir i eclipse rhannol lleuad, a elwir hefyd yn Chandra Grahan, ddigwydd ar 28-29 Hydref, 2023. Bydd yr eclips lleuad yn dechrau gyda'r lleuad yn mynd i mewn i'r penumbra ar hanner nos 28 Hydref, a bydd y cyfnod umbral yn dechrau yn y oriau mân y 29ain. Bydd y digwyddiad nefol hwn i'w weld o bob rhan o India tua hanner nos.

Oherwydd yr eclips lleuad, bydd y Somnath Mandir a phob mandir o dan Ymddiriedolaeth Shri Somnath yn atal eu seremonïau puja rheolaidd ar 28 Hydref ar ôl hanner dydd aarti.

Bydd yr eclipse i'w weld mewn rhanbarth helaeth sy'n cwmpasu Gorllewin y Môr Tawel, Awstralia, Asia, Ewrop, Affrica, dwyrain De America, gogledd-ddwyrain Gogledd America, Cefnfor yr Iwerydd, Cefnfor India, a De'r Cefnfor Tawel.

Bydd cam umbral yr eclipse yn dechrau am 01:05 AM IST ar 29 Hydref ac yn dod i ben am 02:24 AM IST. Hyd yr eclipse fydd 1 awr a 19 munud, gyda maint bach iawn o 0.126.

Mae'n werth nodi y bydd yr eclips lleuad nesaf sy'n weladwy o India yn digwydd ar 07 Medi 2025 a bydd yn eclips lleuad llwyr. Digwyddodd yr eclips lleuad blaenorol a oedd yn weladwy o India ar 8 Tachwedd 2022 ac roedd yn eclips llwyr.

Mae eclips lleuad yn digwydd ar ddiwrnod lleuad llawn pan ddaw'r Ddaear rhwng yr Haul a'r Lleuad, ac mae'r tri gwrthrych yn alinio. Mae eclips lleuad llwyr yn digwydd pan fydd y lleuad cyfan yn mynd i mewn i gysgod umbral y Ddaear, tra bod eclips lleuad rhannol yn digwydd pan mai dim ond cyfran o'r lleuad sy'n disgyn o dan gysgod y Ddaear.

Ffynhonnell: DeshGujarat