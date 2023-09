Ymchwilydd Solar Parker NASA yn Arsylwi Alldaflu Torfol Coronaidd Pwerus

Yn ddiweddar mae Ymchwilydd Solar Parker NASA wedi hedfan trwy alldaflunydd màs coronaidd (CME) pwerus ger yr Haul, gan ddarparu data gwerthfawr ar sut mae plasma'r Haul yn rhyngweithio â llwch rhyngblanedol. Mae'r CME hwn yn un o'r rhai dwysaf a gofnodwyd erioed. Am y tro cyntaf, mae'r archwiliwr wedi arsylwi ar y rhyngweithio rhwng CMEs a llwch rhyngblanedol, gan daflu goleuni ar ffenomen a ddamcaniaethwyd ddau ddegawd yn ôl ond na welwyd erioed o'r blaen.

Cyhoeddwyd dadansoddiad o'r data a gasglwyd gan yr archwiliwr yn ystod y daith hedfan yn The Astrophysical Journal. Daeth gwyddonwyr sy'n astudio'r CME i'r casgliad ei fod wedi clirio'r llwch rhyngblanedol hyd at bellter o tua 6 miliwn o filltiroedd o'r Haul. Fodd bynnag, roedd y gofod a lanhawyd yn fuan yn llenwi â mwy o lwch rhyngblanedol.

Darparodd camera Delwedd Maes Eang y Parker Solar Probe ar gyfer Solar Probe (WISPR) olygfa o'r CME wrth i'r llong ofod basio drwyddo. I ddechrau, cipiodd y camera olygfa heddychlon o ofod dwfn, ond daeth yn orlawn yn gyflym gyda golau llachar wrth i wipiau o ddeunydd basio drwodd.

Mae'r Parker Solar Probe wedi bod yn gwneud darganfyddiadau sylweddol ers ei lansio yn 2018. Yn 2021, gwnaeth ei gysylltiad uniongyrchol cyntaf â chorona'r Haul ac mae wedi bod yn astudio'r gwynt solar. Wedi'i enwi ar ôl Eugene Parker, a ddamcaniaethodd fodolaeth gwynt solar, cwblhaodd yr archwiliwr ei chweched taith hedfan o Venus ym mis Awst 2022 a bydd yn parhau i gasglu mewnwelediadau newydd am ddeinameg yr Haul yn ystod ei genhadaeth barhaus.

Ffynonellau:

– Ymchwilydd Solar Parker NASA yn Datrys Dirgelwch Hir Amser am yr Haul, NASA