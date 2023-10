Agweddau Rhieni tuag at Gyfranogiad Ymchwil Genomig ar gyfer Plant Iach

Archwiliodd astudiaeth ddiweddar agweddau rhieni tuag at gyfranogiad eu plant iach mewn ymchwil genomig a'u disgwyliadau ar gyfer dychwelyd canlyniadau. Nod yr ymchwil oedd deall barn rhieni a oedd yn cymryd rhan mewn rhwydwaith ymchwil gofal sylfaenol ac a oedd â phlant iach. Cynhaliodd yr astudiaeth gyfweliadau ffôn lled-strwythuredig gyda 26 o rieni, gan ddadansoddi'r trawsgrifiadau yn thematig.

Daeth tair thema allweddol i'r amlwg o'r cyfweliadau. Y thema gyntaf oedd dwyochredd, lle mynegodd rhieni y byddai'n well ganddynt gael canlyniadau plentyndod y gellid gweithredu arnynt yn feddygol fel arwydd dwyochrog ar gyfer eu cyfranogiad yn yr ymchwil. Roeddent hefyd yn disgwyl cael eu hailgysylltu dros amser i gael unrhyw wybodaeth ychwanegol neu ddiweddariadau. Roedd yr ail thema yn archwilio effeithiau i lawr yr afon o brofion genetig. Roedd gan rieni obeithion am fuddion clinigol i'w plant yn y dyfodol ond roeddent hefyd yn pryderu am y risg o wahaniaethu genetig. Roeddent am sicrhau na fyddai cymryd rhan mewn ymchwil genomig yn cael unrhyw ganlyniadau negyddol i ddyfodol eu plentyn.

Y drydedd thema oedd grym a grymuso. Teimlai rhai rhieni eu bod wedi'u grymuso drwy gymryd rhan mewn ymchwil genomig, gan ei fod yn caniatáu iddynt gymryd camau ataliol ar gyfer eu plentyn ac aelodau eraill o'r teulu. Roeddent yn ei weld fel cyfle i wneud penderfyniadau gwybodus ac o bosibl osgoi risgiau iechyd posibl. Fodd bynnag, roedd rhieni eraill yn betrusgar i gyfyngu ar ymreolaeth eu plentyn trwy gymryd rhan mewn ymchwil a allai arwain at ddarganfod cyflyrau meddygol neu ragdueddiadau genetig.

Gall deall yr agweddau a’r disgwyliadau hyn helpu i lywio dulliau ymchwil genomig sy’n canolbwyntio ar y cyfranogwr. Gall ymchwilwyr ystyried y tensiynau hyn wrth gynllunio astudiaethau i wneud y gorau o benderfyniadau a chyfranogiad rhieni wrth wneud y mwyaf o ddefnyddioldeb y canlyniadau. Yn ogystal, gall mynd i'r afael â phryderon sy'n ymwneud â gwahaniaethu genetig a hyrwyddo ymreolaeth wrth wneud penderfyniadau wella parodrwydd rhieni ymhellach i ymgymryd ag ymchwil genomig gyda'u plant iach.

