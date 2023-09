Andromeda, Annisgwyl: Enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffydd Seryddiaeth y Flwyddyn yn Dadorchuddio Astroffotograffau Gwych

By

Mae enillwyr 15fed cystadleuaeth Ffotograffydd Seryddiaeth y Flwyddyn wedi’u cyhoeddi, gyda Marcel Drechsler, Xavier Strottner, ac Yann Sainty yn cipio’r wobr gyffredinol. Mae eu llun buddugol, o’r enw “Andromeda, Unexpected,” yn datgelu arc plasma enfawr wedi’i leoli wrth ymyl yr Andromeda Galaxy (M31), gan sbarduno cydweithredu gwyddonol byd-eang oherwydd efallai mai dyma’r strwythur mwyaf o’i fath ger ein Llwybr Llaethog.

Mae Galaeth Andromeda, ein cymydog troellog agosaf, wedi bod yn bwnc poblogaidd ym myd astroffotograffiaeth ers amser maith. Fodd bynnag, yr hyn sy'n gosod y darganfyddiad hwn ar wahân yw maint enfawr yr arc, sy'n rhychwantu tua 1.5 x 0.45 gradd, a'i agosrwydd, dim ond 1.2 gradd i ffwrdd o ganol M31, i'r de-ddwyrain o brif gorff yr alaeth.

Cipiwyd y ddelwedd hynod hon gan ddefnyddio telesgop Takahashi FSQ-106EDX4, mownt Sky-Watcher EQ6 Pro, a chamera ZWO ASI2600MM Pro. Mynegodd y ffotograffwyr eu diolchgarwch am y wobr, gan ddatgan eu gwerthfawrogiad am y gefnogaeth a'r anogaeth a gawsant. Canmolodd y Barnwr László Francsics y ddelwedd am ei chyfraniad i astroffotograffiaeth.

Dyfarnwyd teitl Ffotograffydd Seryddiaeth Ifanc y Flwyddyn i bobl ifanc Tsieineaidd Runwei Xu a Binyu Wang am eu cydweithrediad ar “The Running Chicken Nebula.” Ymhlith yr enillwyr eraill mewn gwahanol gategorïau roedd Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An, a John White, yr enillodd ei ddelwedd “Black Echo” Wobr Annie Maunder am Arloesedd Delwedd trwy gynrychioli sain twll du yn weledol.

Nododd Dr. Ed Bloomer, seryddwr yn Arsyllfa Frenhinol Greenwich, y darganfyddiadau dilys a gafwyd yn y gystadleuaeth eleni. Derbyniwyd dros 4,000 o geisiadau gan 64 o wledydd, gan amlygu’r diddordeb byd-eang mewn astroffotograffiaeth. Derbyniodd yr enillwyr wobr ariannol o £10,000, a chafodd y rhai a ddaeth yn ail a chyfranogwyr canmoliaeth uchel eu cydnabod hefyd.

Bydd yr holl ffotograffau buddugol, yn ogystal â detholiad o ddelweddau ar y rhestr fer, yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol yn Llundain o Fedi 16. Mae’r arddangosfa’n cynnig cyfle unigryw i edmygu harddwch y bydysawd a ddaliwyd gan astroffotograffwyr dawnus o bob rhan o’r byd.

Ffynonellau:

Cystadleuaeth Ffotograffydd Seryddiaeth y Flwyddyn

Arsyllfa Frenhinol Greenwich