Asteroid Bennu: Llong ofod OSIRIS-REx NASA yn Agosáu Dosbarthu Sampl i'r Ddaear

Mae llong ofod OSIRIS-REx NASA ar ei ffordd yn ôl i'r Ddaear yn cario casgliad o ddarnau asteroidau o'r asteroid Bennu. Lansiwyd y llong ofod yn 2016 ac mae wedi treulio'r saith mlynedd diwethaf yn casglu samplau o'r pentwr rwbel hynafol. Mae gan Bennu siawns fach o wrthdaro â'r Ddaear ar ddiwedd yr 22ain ganrif, a dyna pam yr oedd NASA yn ei ystyried yn risg diogelwch posibl ac wedi anfon OSIRIS-REx ar y genhadaeth hon. Disgwylir i'r llong ofod ddosbarthu'r samplau i Dugway Proving Ground yr Adran Amddiffyn yn Utah ar Fedi 24, 2021.

Cadarnhaodd Dante Lauretta, prif archwiliwr cenhadaeth OSIRIS-REx, fod y llong ofod mewn iechyd da ac yn barod ar gyfer y sampl. Mae sesiynau ymarfer helaeth wedi'u cynnal i sicrhau bod y samplau'n cael eu trin yn gywir ar ôl iddynt gyrraedd y Ddaear. Mae timau adfer wedi mynd trwy wahanol senarios, gan gynnwys dod o hyd i'r capsiwl wyneb i waered neu mewn pwll dŵr. Y nod yw cael yr holl weithdrefnau wedi'u sgriptio i sicrhau adalw llyfn a llwyddiannus.

Bydd y capsiwl sy'n cynnwys y samplau yn cael ei godi gan hofrennydd a'i gludo i ystafell lân a grëwyd yn arbennig o fewn Ystod Prawf a Hyfforddiant Utah. Oddi yno, bydd yn cael ei gludo mewn awyren i Ganolfan Ofod Johnson NASA yn Houston, lle bydd yn cael ei ddadansoddi ymhellach.

Mae union swm y deunydd asteroid a gasglwyd gan OSIRIS-REx yn ansicr oherwydd gwall mesur. Mae'r tîm yn amcangyfrif bod y llong ofod wedi torri rhwng 5.26 a 12.34 owns (149 i 350 gram) o Bennu, gan ragori ar y gofyniad cenhadaeth o 60 gram (2.1 owns).

Mynegodd Dante Lauretta, sydd wedi bod yn ymwneud â phrosiect OSIRIS-REx ers 20 mlynedd, ei gyffro wrth weld y samplau o'r diwedd. Disgrifiodd ef fel profiad swreal ac yn benllanw blynyddoedd o waith caled. Bydd y dadansoddiad o'r samplau yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ddyddiau cynnar ffurfiant cysawd yr haul a gallai o bosibl ddatgelu cliwiau am darddiad bywyd ar y Ddaear.

