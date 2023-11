Archwilio Apophis: Cenhadaeth OSIRIS-APEX NASA

By

Ar ôl cwblhau ei genhadaeth wreiddiol yn llwyddiannus i gasglu a chyflwyno sampl o'r asteroid Bennu sydd bron â'r Ddaear, mae llong ofod OSIRIS-REx NASA yn cychwyn ar antur newydd. Mae'r genhadaeth wedi'i hymestyn, ac mae'r llong ofod wedi'i hailenwi'n OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) i astudio asteroid arall ger y Ddaear, Apophis.

Enillodd Apophis enwogrwydd pan gafodd ei ddarganfod yn 2004 oherwydd pryderon y gallai wrthdaro â'r Ddaear yn 2029. Fodd bynnag, mae arsylwadau a modelu dilynol wedi dangos nad yw'r asteroid yn peri risg am o leiaf y can mlynedd nesaf. Er gwaethaf hyn, mae'r asteroid yn parhau i ddal diddordeb gwyddonwyr a'r cyhoedd fel ei gilydd.

Bydd OSIRIS-APEX yn cyfarfod ag Apophis yn 2029, yn fuan ar ôl agosáu'r asteroid at y Ddaear. Nod y genhadaeth yw astudio Apophis yn fanwl a darganfod mewnwelediadau gwerthfawr am ei gyfansoddiad, ei esblygiad, a'i nodweddion. Mae gwyddonwyr yn gobeithio deall ei gryfder materol, ei fandylledd, a'i ddwysedd, a all ddarparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer ymchwil amddiffyn planedol.

Mae Apophis yn asteroid caregog 340-metr o led, neu fath S, sy'n cynnwys deunyddiau silicad a haearn nicel. Bydd ei hagwedd agos at y Ddaear yn caniatáu i wyddonwyr astudio rhyngweithiadau â grymoedd disgyrchiant y Ddaear. Maent yn rhagweld gweithgareddau arsylwi fel tirlithriadau neu echdoriadau gronynnau a allai greu cynffonnau tebyg i gomed. Mae'r agwedd agos hon yn cyflwyno arbrawf naturiol unigryw i ymchwilio i rymoedd llanw a chroniad deunydd pentwr rwbel, prosesau pwysig wrth ffurfio planed.

Nod tîm OSIRIS-APEX yw ehangu ar eu gwybodaeth a enillwyd yn ystod cenhadaeth Bennu ac archwilio cwestiynau newydd a godwyd gan eu darganfyddiadau. Mae canfod mwynau clai ac organig ar Bennu yn awgrymu rhyngweithio â dŵr yn y gorffennol, ac mae'r tîm yn awyddus i weld a yw Apophis yn arddangos nodweddion tebyg. Trwy gael dealltwriaeth ddyfnach o Apophis ac asteroidau tebyg iddo, gall gwyddonwyr ddatblygu ein gwybodaeth am ffurfiant cysawd yr haul a llywio strategaethau amddiffyn planedol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw cenhadaeth OSIRIS-APEX?

A: Mae cenhadaeth OSIRIS-APEX yn estyniad o genhadaeth OSIRIS-REx, sy'n anelu at astudio'r asteroid Apophis ger y Ddaear yn fanwl.

C: Pam dewiswyd Apophis fel targed ar gyfer cenhadaeth OSIRIS-APEX?

A: Dewiswyd Apophis oherwydd dyma'r unig wrthrych y gall y llong ofod ei ddefnyddio'n agos. Mae ei hagwedd agos at y Ddaear yn caniatáu i wyddonwyr astudio rhyngweithiadau â grymoedd disgyrchiant y Ddaear.

C: Beth mae gwyddonwyr yn gobeithio ei ddysgu o astudio Apophis?

A: Mae gwyddonwyr yn gobeithio casglu gwybodaeth am gyfansoddiad, nodweddion ac esblygiad Apophis. Gall y wybodaeth hon lywio ymchwil amddiffyn planedol a'n dealltwriaeth o ffurfiant cysawd yr haul.

C: Sut mae Apophis yn wahanol i'r targed blaenorol, Bennu?

A: Mae Apophis yn asteroid caregog, neu fath S, sy'n cynnwys deunyddiau silicad a haearn nicel. Mewn cyferbyniad, mae Bennu yn asteroid math C sy'n llawn deunydd carbonaidd.

C: Pa mor aml mae asteroid maint Apophis yn dod yn agos at y Ddaear?

A: Mae asteroid o faint Apophis yn dod mor agos â hyn at y Ddaear yn brin, yn digwydd tua unwaith bob 7,500 o flynyddoedd.