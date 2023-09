Ymchwilydd OSIRIS-REx NASA yn Gwneud Cywiro Cwrs Terfynol cyn Dychwelyd Sampl Asteroid i'r Ddaear

By

Mae chwiliwr OSIRIS-REx NASA wedi perfformio ei symudiad cywiro taflwybr olaf yn llwyddiannus, gan ddod ag ef gam yn nes at gyflwyno ei sampl asteroid i'r Ddaear ar 24 Medi. Fe wnaeth yr archwiliwr losgi injan am gyfnod byr ddydd Sul, gan arwain at newid cyflymder o 7 modfedd (17.8 centimetr) y funud. Addasodd y symudiad hwn leoliad glanio'r capsiwl sampl, gan ei symud i'r dwyrain bron i 8 milltir (12.5 cilomedr) o fewn y parth glanio a bennwyd ymlaen llaw ar Ystod Prawf a Hyfforddiant Utah yr Adran Amddiffyn.

Roedd y symudiad cywiro hwn yn dilyn symudiad gosod cwrs hollbwysig ar 10 Medi, gyda'r nod o ryddhau'r capsiwl sampl ar 24 Medi ar uchder o 63,000 milltir (102,000 km) uwchben y Ddaear. Ar hyn o bryd, mae'r stiliwr tua 1.8 miliwn o filltiroedd (2.8 miliwn km) i ffwrdd o'r Ddaear ac mae'n agosáu ar gyflymder o tua 14,000 mya (23,000 kph).

Anfonwyd cenhadaeth OSIRIS-REx, a lansiwyd ym mis Medi 2016 gyda chyllideb o $1 biliwn, i astudio'r asteroid Bennu ger y Ddaear. Ar ôl blynyddoedd o arsylwi, llwyddodd i gasglu tua 8.8 owns (250 gram) o ddeunydd o wyneb Bennu ym mis Hydref 2020.

Ar ôl iddo ddychwelyd i'r Ddaear, bydd y sampl yn cael ei ddanfon i Ganolfan Ofod Johnson NASA yn Houston, lle bydd yn cael ei guradu a'i storio. Bydd rhai o'r deunyddiau asteroid yn cael eu dosbarthu i wyddonwyr ledled y byd i astudio cysawd yr haul cynnar a rôl bosibl asteroidau carbon-gyfoethog fel Bennu yn ymddangosiad bywyd ar y Ddaear. Mae gwyddonwyr yn credu y gallai'r asteroidau hyn fod wedi dod â chyfansoddion organig, blociau adeiladu hanfodol ar gyfer bywyd, i'r Ddaear trwy effeithiau hynafol.

Tra bod y capsiwl dychwelyd yn mynd i'r Ddaear, bydd prif long ofod OSIRIS-REx yn parhau â'i genhadaeth. Bydd yn symud ymlaen tuag at asteroid arall a allai fod yn beryglus, Apophis, ar genhadaeth estynedig o'r enw OSIRIS-APEX, a gynlluniwyd ar gyfer 2029.

