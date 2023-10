Deall Ymddygiad Electronau mewn Halen Tawdd ar gyfer Adweithyddion Niwclear Uwch

Mae ymchwilwyr o Labordy Cenedlaethol Oak Ridge yr Adran Ynni a Phrifysgol Iowa wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ddeall sut mae electronau'n rhyngweithio â halwynau tawdd mewn adweithyddion niwclear datblygedig. Trwy efelychu cyflwyniad electron gormodol i halen sinc clorid tawdd yn gyfrifiadol, roedd y gwyddonwyr yn gallu nodi tri chyflwr y gall yr electron dybio.

Yn y senario cyntaf, mae'r electron yn dod yn rhan o radical moleciwlaidd sy'n cynnwys dau ïon sinc. Yn yr ail senario, mae'r electron yn lleoleiddio ar un ïon sinc. Yn y trydydd senario, mae'r electron yn cael ei ddadleoli a'i wasgaru'n wasgaredig dros ïonau halen lluosog. Mae'r canfyddiadau hyn yn hanfodol ar gyfer rhagweld effaith ymbelydredd ar berfformiad adweithyddion tanwydd halen.

Mae adweithyddion halen tawdd yn cael eu hystyried fel dyluniad posibl ar gyfer gorsafoedd ynni niwclear yn y dyfodol. Felly, mae deall sut mae halwynau tawdd yn ymateb i ymbelydredd uchel yn hollbwysig. Nod yr ymchwilwyr oedd taflu goleuni ar ymddygiad electron mewn cysylltiad â'r ïonau sy'n gyfystyr â halen tawdd.

Er nad yw'r astudiaeth yn ateb pob cwestiwn, mae'n fan cychwyn hollbwysig ar gyfer ymchwiliad pellach i'r rhyngweithio rhwng electronau a halwynau tawdd. Mae'r ymchwilwyr hefyd yn credu y gallai'r tair rhywogaeth a nodwyd a ffurfiwyd gan yr electronau yn y tymor byr o bosibl adweithio i ffurfio rhai mwy cymhleth dros gyfnodau hirach.

Mae'r astudiaeth, o'r enw “A yw Halen Tawdd Tymheredd Uchel yn Adweithiol gydag Electronau Gormodol? Case of ZnCl2,” a gyhoeddwyd yn The Journal of Physical Chemistry B. Fe'i dewiswyd fel Dewis Golygyddion ACS, gan nodi ei botensial ar gyfer diddordeb cyhoeddus eang.

Cynhaliwyd yr ymchwil hwn fel rhan o Ganolfan Ymchwil Ffiniau Ynni Halen mewn Amgylcheddau Eithafol y DOE (MSEE EFRC) dan arweiniad Labordy Cenedlaethol Brookhaven. Mae'r tîm ymchwil yn bwriadu parhau i ymchwilio i effeithiau ymbelydredd ar systemau halen eraill. Perfformiwyd eu hymchwil cyfrifiadol yng nghyfleusterau defnyddwyr DOE, gan gynnwys yr Amgylchedd Cyfrifiadura a Data ar gyfer Gwyddoniaeth yn Labordy Cenedlaethol Oak Ridge a'r Ganolfan Cyfrifiadura Gwyddonol Ymchwil Ynni Genedlaethol yn Labordy Cenedlaethol Lawrence Berkeley.

Mae deall ymddygiad electronau mewn halwynau tawdd yn hanfodol ar gyfer datblygiad adweithyddion halen tawdd. Mae'n helpu i sicrhau diogelwch ac effeithlonrwydd yr adweithyddion hyn, a ystyrir yn opsiwn addawol ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear yn y dyfodol.

