Y Cawod Meteor Orionid: Digwyddiad Nefol ysblennydd

By

Disgwylir i gawod meteor Orionid, a ddisgrifir gan NASA fel un o gawodydd harddaf y flwyddyn, gyrraedd uchafbwynt yn y dyddiau nesaf. Yn adnabyddus am eu disgleirdeb a'u cyflymder, mae meteors yr Orionids yn teithio ar gyflymder syfrdanol o 148,000 o filltiroedd yr awr neu 41 milltir yr eiliad. Mae rhai o'r meteors hyn yn gadael trenau disglair wedi'u gwneud o falurion, gan ychwanegu at ysblander yr arddangosfa nefol.

Yn ôl NASA, bydd y meteors yn cael eu fframio gan rai o sêr disgleiriaf awyr y nos, gan ddarparu cefndir ysblennydd i arsylwyr. Dechreuodd y gawod ar Fedi 26ain a bydd yn parhau tan Dachwedd 22ain, ond disgwylir y brig ar Hydref 21ain. Yn ystod y cyfnod hwn, gall gwylwyr mewn awyr heb leuad ddisgwyl gweld tua 23 meteor yr awr.

Mae cawod meteor Orionid yn digwydd yn flynyddol pan fydd y Ddaear yn mynd trwy ardal o ofod sy'n llawn malurion o Comet Halley. Mae'r malurion hwn, sy'n cynnwys gronynnau llwch o'r gomed, yn gyfrifol am y rhediadau golau a welir fel meteorau pan fyddant yn gwrthdaro ag atmosffer y Ddaear.

I arsylwi cawod meteor Orionid, mae'n well dod o hyd i leoliad i ffwrdd o ffynonellau golau. Mae'n cymryd tua 30 munud i'r llygaid addasu i'r tywyllwch, gan ganiatáu ar gyfer gwelededd gwell o'r meteors. Yn hemisffer y gogledd, argymhellir gorwedd yn fflat ar eich cefn gyda'ch traed yn wynebu'r de-ddwyrain, tra yn hemisffer y de, fe'ch cynghorir i bwyntio'ch traed i'r gogledd-ddwyrain.

Bydd lleoli'r cytser Orion, y mae'r gawod meteor yn deillio ohoni, yn arwain arsylwyr i'r pwynt pelydrol yn yr awyr. Fodd bynnag, i gael golygfa fwy ysblennydd, mae'n well edrych o leiaf 45 i 90 gradd i ffwrdd o Orion, gan y bydd hyn yn gwneud i'r meteors ymddangos yn hirach ac yn fwy trawiadol.

Ar ôl mis Hydref, gall selogion seryddiaeth edrych ymlaen at gawod meteor Leonid ym mis Tachwedd. Bydd y Leonids, a achosir gan falurion o'r gomed Tempel-Tuttle, yn gorgyffwrdd yn fyr â'r Orionids cyn cyrraedd uchafbwynt ar Dachwedd 18fed.

Mae harddwch cawodydd meteor yn gorwedd yn y rhyfeddod o weld gwrthrychau nefol yn rhyngweithio ag atmosffer y Ddaear. Mae'n ein hatgoffa o ehangder a gwychder ein bydysawd. Felly, marciwch eich calendrau a pharatowch i gael eich syfrdanu gan ysblander cawod meteor Orionid!

Diffiniadau:

Cawod meteor Orionid: Cawod meteor flynyddol sy'n digwydd pan fydd y Ddaear yn mynd trwy'r llwybr malurion a adawyd gan Gomed Halley.

Comet Halley: Comed gyfnodol enwog sy'n cymryd tua 76 mlynedd i gylchdroi'r haul.

Pwynt pelydrol: Y pwynt yn yr awyr y mae'n ymddangos bod meteorau mewn cawod meteor yn tarddu ohono.

Ffynonellau:

- NASA

- Cymdeithas Meteor America