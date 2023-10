Paratowch ar gyfer Cawod Meteor Orionid

By

Mae'r awyrgazers i mewn am wledd y mis hwn wrth i gawod meteor Orionid flynyddol gyrraedd ei hanterth. Mae'r digwyddiad nefol hwn, sy'n cynhyrchu hyd at 25 meteor yr awr, ar fin syfrdanu'r sêr nos Sadwrn ac i mewn i oriau mân dydd Sul. Mae'r Orionidau yn arbennig oherwydd bod y meteors mewn gwirionedd yn ddarnau o Gomed Halley, a elwir yn Comet 1P/Halley.

Mae Comet Halley yn gomed enwog sydd ond i’w weld o’r Ddaear bob 75 i 76 mlynedd. Fodd bynnag, mae cawod meteor Orionid yn rhoi cyfle i bobl weld darn o hanes y gomed hon yn flynyddol. Wrth i Gomed Halley orbitio'r haul, mae'n gadael llwybr o falurion yn ei lwybr. Pan fydd y Ddaear yn mynd trwy'r malurion hwn, mae'n mynd i mewn i'n hatmosffer ar gyflymder anhygoel.

Mae Dr. Minjae Kim, cymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Warwick, yn esbonio bod cawod meteor Orionid yn digwydd rhwng Hydref 2 a Thachwedd 7, gyda'i uchafbwynt yn digwydd ar noson Hydref 20 i 22. Fodd bynnag, gellir arsylwi'r gawod o'r blaen a ar ôl y dyddiadau brig. Mae'r gawod hon nid yn unig yn adnabyddus am ei harddwch ond hefyd am ei chysylltiad â Comet Halley.

I weld cawod meteor Orionid, y cyfan sydd ei angen arnoch yw awyr glir, amynedd, a lleoliad i ffwrdd o lygredd golau. Bydd y meteors yn weladwy i'r llygad noeth ym mhob rhan o'r awyr, gan ei wneud yn ddigwyddiad sy'n weladwy yn fyd-eang. P'un a ydych chi yn hemisffer y gogledd neu'r de, gallwch chi fwynhau'r sioe nefol hon tan Dachwedd 7.

Felly, os gwnaethoch chi fethu'r “digwyddiad unwaith-mewn-oes” o weld Comet Halley, peidiwch â phoeni. Mae cawod meteor Orionid yn cynnig cyfle unigryw i weld y malurion a adawyd ar ôl gan y gomed enwog hwn a mwynhau harddwch awyr y nos.

