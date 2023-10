Cawod Meteor Orionid: Sioe Fawreddog yn Awyr y Nos

Mae'r cwymp yn dod â thymheredd oerach yn ogystal â'r cyfle i weld arddangosfa syfrdanol o dân gwyllt byd natur - Cawod Meteor Orionid. Yn tarddu o'r Halley's Comet enwog, mae'r gawod meteor hon yn goleuo awyr y nos bob mis Hydref, gan swyno syllu ar yr awyr ar draws Hemisffer y Gogledd.

Er mai dim ond unwaith bob 76 mlynedd y mae Comet Halley yn weladwy i'r Ddaear, mae gennym y fraint o basio trwy ei llwch comed bob blwyddyn rhwng Medi a Thachwedd. Mae'r ffenomen nefol hon yn cynhyrchu'r Cawod Meteor Orionid disglair, a enwyd ar ôl y cytser Orion, sy'n ymddangos fel pwynt pelydrol y meteorau hyn.

Eleni, disgwylir gweithgaredd brig y Cawod Meteor Orionid ar Hydref 21, gan gynnig y cyfle gorau i weld yr arddangosfa syfrdanol. Mae'r meteors hyn yn adnabyddus am eu cyflymder eithriadol, gan hyrddio trwy ein hawyrgylch ar gyflymder syfrdanol o 41 milltir yr eiliad. Mae cyflymder pur yr Orionids yn aml yn arwain at rediadau golau lliwgar o'r enw “trenau” y gellir eu harsylwi am sawl eiliad neu hyd yn oed funudau.

Ar wahân i'w cyflymder, mae'r Orionidau hefyd yn adnabyddus am gynhyrchu peli tân, sy'n ffrwydradau dwys o olau. Er gwaethaf y gweithgaredd brig a ddigwyddodd ar Hydref 21, gall selogion yr awyr ddechrau arsylwi'r Orionidau ar ôl hanner nos ddiwedd mis Medi, a gellir gweld y gawod tan ddiwedd mis Tachwedd.

Fodd bynnag, efallai na fydd amodau gwylio ar gyfer brig eleni yn ddelfrydol i bawb. Disgwylir i rannau o Texas, y De-ddwyrain, y Gogledd-ddwyrain, y Pacific Northwest, a'r Canolbarth brofi awyr gymylog, gan rwystro gwelededd. Ar y llaw arall, mae rhagolygon gwell gan y rhai yn y De-orllewin, Gwastadeddau deheuol, canol yr Iwerydd, a Chanolbarth a De Florida gyda llai o gymylau yn rhwystro'r olygfa.

Er y gallai'r Lleuad llawn bron i 40% ar noson y brig ddwyn rhywfaint o'r sioe, mae'r dyddiau sy'n arwain at Hydref 21 yn gyfle gwych i weld sêr saethu. Bydd y Lleuad cilgant main ar Hydref 18 a 19 yn darparu amodau gwylio gwell.

Felly, cydiwch mewn blanced, dewch o hyd i lecyn cyfforddus o dan awyr y nos, a pharatowch i gael eich swyno gan y sioe gosmig sef Cawod Meteor Orionid. Mae bod yn dyst i’r arddangosfeydd nefol hyn yn ein hatgoffa o’r harddwch a’r rhyfeddod enfawr sy’n bodoli y tu hwnt i’n byd.

Diffiniadau:

- Cawod Meteor: Digwyddiad nefol lle mae'n ymddangos bod nifer o feteoriaid (neu sêr saethu) yn pelydru o un pwynt yn yr awyr.

– Comet Halley: Comed gyfnodol sy’n cylchdroi’r Haul tua unwaith bob 76 mlynedd. Mae'n adnabyddus am ei ymddangosiad nodedig ac fe'i gwelwyd ddiwethaf o'r Ddaear ym 1986.

Ffynonellau:

- NASA: Gweinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol

- Tywydd FOX