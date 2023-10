Paratowch ar gyfer Cawod Meteor Orionid y Penwythnos hwn

Peidiwch â cholli'r cawod meteor Orionid ysblennydd sy'n digwydd y penwythnos hwn. Disgwylir i'r gawod gyrraedd uchafbwynt am 8 pm ET ddydd Sul, ond bydd meteorau gweladwy yn ymledu ar draws yr awyr trwy'r penwythnos ar gyfradd o 10 i 20 yr awr. Yr amser gorau i weld meteor fydd yn oriau mân y bore, pan fydd y pelydrol, neu'r pwynt y mae'n ymddangos bod y meteors yn tarddu ohono, ar ei uchaf.

Er mwyn cael y siawns orau o weld meteor, mae arbenigwyr yn awgrymu mynd allan am o leiaf 10 i 20 munud cyn syllu ar y sêr i adael i'ch llygaid addasu i'r golau isel. Mae hefyd yn ddelfrydol dod o hyd i lecyn i ffwrdd o lygredd golau gyda golygfa glir o'r awyr dywyll.

Mae cawod meteor Orionid yn cael ei achosi gan falurion o Comet Halley, un o'r comedau enwocaf. Er na fydd y gomed yn weladwy tan 2061, mae'n gadael llwybr o falurion y mae'r Ddaear yn mynd trwyddynt bob blwyddyn, gan arwain at yr Orionidau. Mae'r grawn llwch o'r gomed yn teithio'n gyflym ac yn anweddu pan fyddant yn mynd i mewn i'r atmosffer, gan greu'r rhediadau llachar a welir fel meteors. Mae'r Orionids yn adnabyddus am eu disgleirdeb a'u symudiad cyflym.

Ar ôl brig yr Orionids, mae yna bum cawod meteor arall i'w dal eleni, gan gynnwys Taurids y De, Taurids y Gogledd, Leonids, Geminids, ac Ursids. Yn ogystal, mae tri lleuad llawn ar ôl yn 2023 - lleuad yr Hunter, lleuad Afanc, a lleuad oer.

Mae’r penwythnos hwn yn gyfle perffaith i weld harddwch y bydysawd a rhyfeddu at y rhyfeddodau nefol uchod. Peidiwch â methu cawod meteor Orionid, arddangosfa ddisglair sy'n ein hatgoffa o darddiad hynafol ein cysawd yr haul.

