Paratowch ar gyfer y Cawod Meteor Orionid ysblennydd y Penwythnos hwn

Os ydych chi'n chwilio am sioe nefol ddisglair, peidiwch ag anghofio edrych i fyny'r penwythnos hwn i gael cipolwg ar gawod meteor Orionid. Disgwylir i'r gawod gyrraedd uchafbwynt am 8 pm ET ddydd Sul, ond gellir gweld meteorau gweladwy yn ymledu ar draws yr awyr trwy'r penwythnos, gyda chyfradd o 10 i 20 meteors yr awr. Gellir gweld y digwyddiad seryddol hwn o unrhyw ran o'r byd yn ystod y nos.

Er mwyn cynyddu eich siawns o weld meteor, argymhellir bod allan yn oriau mân y bore. Bydd y pelydrol, sef y pwynt y mae'n ymddangos bod y meteors yn tarddu ohono, ar ei uchaf tua 2 am mewn unrhyw gylchfa amser. Fodd bynnag, mae Dr. Ashley King, ymchwilydd gwyddoniaeth blanedol gyda'r Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain, yn awgrymu y bydd meteors yn dechrau ymddangos cyn gynted ag y bydd yn tywyllu.

Un ffactor i'w ystyried yw cyfnod y lleuad yn ystod y digwyddiad hwn. Y penwythnos hwn, bydd y lleuad yn ei chyfnod chwarter cyntaf ac yn machlud tua hanner nos. Yn ôl Cymdeithas Meteor America, gall goleuedd y lleuad ymyrryd ychydig â gwelededd meteor. Mae King yn cynghori aros i'r lleuad osod ar gyfer yr amodau gwylio gorau posibl. Hyd yn oed os ydych chi mewn dinas â llygredd golau, dylech chi allu gweld ychydig o feteors gydag ychydig o amynedd.

Mae cawod meteor Orionid yn digwydd yn flynyddol wrth i'r Ddaear fynd trwy'r malurion a adawyd ar ôl gan Gomed Halley. Wrth i'r darnau fynd i mewn i atmosffer y Ddaear, maen nhw'n creu rhediadau disglair o olau yn yr awyr. Mae'r gawod meteor hon wedi'i henwi ar ôl y cytser Orion, lle mae'n ymddangos bod y meteors yn pelydru.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i weld yr arddangosfa hyfryd o dân gwyllt natur. Dewch o hyd i lecyn tywyll i ffwrdd o oleuadau'r ddinas, gorweddwch yn ôl, a mwynhewch y sioe hudolus a grëwyd gan gawod meteor Orionid.

