Mae Mosaig Newydd yn Datgelu Manylion Digynsail o Crater Shackleton ar Begwn De'r Lleuad

Mae NASA wedi rhyddhau delwedd fosaig newydd o'r Shackleton Crater, crater effaith wedi'i gysgodi'n barhaol ym mhegwn deheuol y Lleuad. Mae'r ddelwedd hon, a grëwyd gan y Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a thimau ShadowCam, yn darparu golygfa brin a manwl o'r crater.

Mae gan yr LROC, sydd wedi bod yn cylchdroi'r Lleuad ers 2009, a'r ShadowCam, offeryn ar fwrdd llong ofod Sefydliad Ymchwil Awyrofod Korea o'r enw Danuri, a lansiwyd ym mis Awst 2022, eu nodweddion unigryw ar gyfer gwylio'r Lleuad. Mae'r LROC wedi'i gynllunio i weithredu mewn amodau golau isel ond mae ganddo allu cyfyngedig i dynnu lluniau o ardaloedd cysgodol nad ydynt byth yn derbyn golau haul uniongyrchol. Ar y llaw arall, mae'r ShadowCam 200 gwaith yn fwy sensitif i olau na'r LROC, gan ddibynnu ar olau'r haul a adlewyrchir oddi ar nodweddion daearegol y Lleuad neu'r Ddaear i ddal delweddau mewn rhanbarthau sydd â golau gwan.

Crëwyd y mosaig diweddar trwy gyfuno delweddau o'r ddau gamera hyn, gan ganiatáu ar gyfer golygfa gynhwysfawr o rannau mwyaf disglair a thywyllaf y Lleuad. Mae Crater Shackleton, sy'n cael ei nodweddu gan ei lawr sydd wedi'i gysgodi'n barhaol, yn cael ei oleuo'n rhannol ar dri phwynt ar ei ymyl am fwy na 90% o'r flwyddyn, oherwydd gogwydd bychan echelin y Lleuad. Credir y gallai'r rhanbarthau cysgodol hyn o bosibl fod â chronfeydd o iâ dŵr, adnodd amhrisiadwy ar gyfer teithiau criw i'r Lleuad yn y dyfodol.

Tynnodd NASA sylw hefyd at y ffaith y gellid defnyddio'r rhanbarthau hyn sydd wedi'u goleuo'n fawr yn Crater Shackleton i harneisio ynni'r haul ar gyfer gwersyll sylfaen yn ystod teithiau yn y dyfodol, gyda theithiau i'r rhanbarthau cysgodol i ymchwilio i'r crater tymheredd isel. Yn ogystal, mae pegwn de'r lleuad yn cynnig cyfathrebu cyson â'r Ddaear, gan ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio.

Mae rhyddhau'r ddelwedd fanwl hon o Crater Shackleton yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ymchwilwyr a gwell dealltwriaeth o ddaeareg y Lleuad. Mae hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer archwilio a defnyddio adnoddau'r Lleuad yn y dyfodol gan genhadaeth ddynol.

