Y Bydysawd Cemegol Enfawr: Archwilio'r Anhysbys

Mae gwyddonwyr yn amcangyfrif bod yna biliynau o gyfansoddion cemegol yn y bydysawd, gyda dim ond 1% ohonyn nhw wedi'u nodi hyd yn hyn. Mae gan y cyfansoddion hyn sydd heb eu darganfod y potensial i fynd i'r afael â materion megis tynnu nwyon tŷ gwydr a datblygiadau meddygol.

Pan ddyfeisiodd Dmitri Mendeleev y tabl cyfnodol o elfennau ym 1869, dechreuodd gwyddonwyr ddarganfod y cemegau a luniodd y byd modern. Er bod elfennau yn cynnwys un math o atom, mae cyfansoddion cemegol yn cynnwys dau atom neu fwy. Mae rhai cyfansoddion yn digwydd yn naturiol, fel dŵr (wedi'i wneud o hydrogen ac ocsigen), tra bod eraill yn cael eu creu trwy arbrofion labordy a phrosesau gweithgynhyrchu, fel neilon.

Er mwyn deall ehangder y bydysawd cemegol, rhaid inni ystyried nifer y cyfansoddion cemegol posibl y gellir eu ffurfio gan ddefnyddio'r 118 o elfennau hysbys. Gan ddechrau gyda chyfansoddion dau atom, mae 6,903 o gyfuniadau posibl. Mae cyfansoddion tri atom yn cynnwys tua 1.6 miliwn, ac wrth i gyfansoddion ddod yn fwy cymhleth, byddai angen i bawb ar y Ddaear greu'r holl gyfuniadau hyn, sawl gwaith drosodd. Fodd bynnag, mae strwythur cyfansawdd a sefydlogrwydd yn cyfrannu at gymhlethdod ac anhawster eu synthesis.

Mae gan y cyfansoddyn cemegol mwyaf a grëwyd hyd yma bron i 3 miliwn o atomau ac nid yw ei swyddogaeth yn hysbys o hyd. Ac eto, defnyddir cyfansoddion tebyg i amddiffyn cyffuriau canser yn y corff nes iddynt gyrraedd eu safle targed.

Er bod rheolau sy'n rheoli cemeg, gellir eu plygu, gan greu posibiliadau pellach ar gyfer cyfansoddion cemegol. Gall hyd yn oed nwyon nobl, sydd fel arfer yn anadweithiol, ffurfio cyfansoddion o dan rai amgylchiadau. Mae amgylcheddau eithafol, megis amodau gofod dwfn, yn ehangu maes cyfansoddion posibl. Gall carbon, sydd fel arfer yn hoffi cael ei gysylltu ag un i bedwar atom arall, rwymo dros dro i bum atom, yn union fel y gall bws â chynhwysedd mwyaf o bedwar gludo mwy o deithwyr yn fyr.

Mae cemegwyr yn aml yn treulio eu gyrfaoedd yn ceisio creu cyfansoddion sy'n herio rheolau cemegol traddodiadol, gan lwyddo yn eu hymdrechion o bryd i'w gilydd. Maent hefyd yn archwilio a all rhai cyfansoddion fodoli dim ond mewn gofod neu amgylcheddau eithafol, megis fentiau hydrothermol ar wely'r cefnfor.

Wrth chwilio am gyfansoddion newydd, mae gwyddonwyr yn aml yn edrych ar gyfansoddion cysylltiedig neu adweithiau cemegol. Trwy addasu cyfansoddion hysbys neu ddefnyddio deunyddiau cychwyn newydd mewn adweithiau cyfarwydd, gallant chwilio am “anhysbys hysbys.” Mae archwilio byd natur hefyd wedi arwain at ddarganfyddiadau arwyddocaol, megis adnabod penisilin ym 1928 pan welodd Alexander Fleming ei briodweddau gwrthfacterol.

Mae deall strwythur cyfansoddion yn hanfodol i ddarganfod eu priodweddau a chwilio am gyfansoddion tebyg. Mae dyfeisio technegau pelydr-X, fel yr un a ddatblygwyd gan Dorothy Crowfoot Hodgkin, wedi ei gwneud hi'n haws pennu strwythur cyfansoddion newydd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae gan ymchwilwyr yr offer i ymchwilio i ddyfnderoedd anhysbys y bydysawd cemegol.

