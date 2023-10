Y Bydysawd Cemegol Enfawr: Archwilio'r Posibiliadau

Mae'r bydysawd wedi'i lenwi â chyfansoddion cemegol di-ri, pob un yn dal potensial aruthrol. Fodd bynnag, dim ond 1% o'r cyfansoddion hyn y mae gwyddonwyr wedi'u nodi. Mae gan ddadorchuddio cyfansoddion cemegol newydd y potensial i ddarparu atebion i heriau niferus, o frwydro yn erbyn nwyon tŷ gwydr i ddatgloi datblygiadau meddygol tebyg i ddarganfod penisilin.

Mae cemegwyr wedi bod yn archwilio maes cemeg yn ddiwyd ers i Dmitri Mendeleev gyflwyno'r tabl cyfnodol o elfennau ym 1869. Er bod angen ymasiad niwclear ar gyfer yr ychydig elfennau diwethaf, rydym bellach wedi darganfod 118 o wahanol fathau o elfennau. Ond mae'r bydysawd cemegol yn ymestyn y tu hwnt i elfennau - mae cyfansoddion cemegol yn chwarae rhan hanfodol hefyd.

Mae cyfansoddion cemegol yn cynnwys dau atom neu fwy, tra bod elfennau yn cynnwys math unigol o atom. Mae dŵr, er enghraifft, yn gyfansoddyn naturiol sy'n cynnwys atomau hydrogen ac ocsigen, tra bod neilon yn gyfansoddyn synthetig a gynhyrchir mewn labordai.

Gallwn ddechrau trwy ystyried y cyfansoddion dau-atom niferus. Mae nitrogen ac ocsigen, sy'n ffurfio N2 ac O2 yn y drefn honno, yn cyfrif am 99% o'r aer rydyn ni'n ei anadlu. Y nifer ddamcaniaethol o gyfansoddion dau-atom posibl yw 6,903. Pe bai fferyllydd yn gwneud un cyfansoddyn y flwyddyn, byddai'n cymryd y flwyddyn i bentref cyfan o gemegwyr gynhyrchu pob cyfansoddyn dau-atom posibl.

Wrth ehangu i gyfansoddion tri atom, sy'n cynnwys enghreifftiau cyfarwydd fel dŵr (H2O) a charbon deuocsid (CO2), mae tua 1.6 miliwn o gyfansoddion. Os byddwn yn symud hyd yn oed ymhellach i gyfansoddion pedwar a phum atom, byddai angen i bob person ar y Ddaear greu tri chyfansoddyn yr un. Ar ben hynny, byddai cynhyrchu'r holl gyfansoddion hyn yn gofyn am ailgylchu'r holl ddeunyddiau yn y bydysawd sawl gwaith drosodd.

Eto i gyd, nid yw'r symleiddio hwn yn cyfrif am gymhlethdod a sefydlogrwydd cyfansoddion. Mae'r cyfansoddyn mwyaf a grëwyd hyd yn hyn yn cynnwys bron i 3 miliwn o atomau, ond nid yw ei ddiben wedi'i ddeall yn llawn eto. Mae gan gyfansoddion o'r raddfa hon ddefnyddiau posibl, megis amddiffyn cyffuriau canser yn y corff nes iddynt gyrraedd eu targed arfaethedig.

Er gwaethaf rheolau sy'n ymddangos yn gyfyngol, mae cemeg yn caniatáu hyblygrwydd, gan arwain at hyd yn oed mwy o bosibiliadau. Gall hyd yn oed y nwyon nobl, sy'n tueddu i beidio â rhwymo ag elfennau eraill, ffurfio cyfansoddion. Er enghraifft, mae argon hydride (ArH+) wedi'i ganfod yn y gofod ac wedi'i ailadrodd mewn labordai o dan amodau eithafol. Drwy ystyried amgylcheddau eithafol, mae nifer y cyfansoddion posibl yn ehangu.

Mae ymchwilwyr yn aml yn chwilio am gyfansoddion newydd yn seiliedig ar wybodaeth bresennol. Gellir gwneud hyn trwy addasu cyfansoddion hysbys neu ddefnyddio deunyddiau cychwyn newydd mewn adweithiau cemegol cyfarwydd. Mae'r dulliau hyn yn caniatáu i wyddonwyr archwilio maes pethau anhysbys hysbys, yn debyg i adeiladu tai â brics LEGO.

Fodd bynnag, mae angen strategaethau amgen i chwilio am gemeg wirioneddol newydd, y pethau anhysbys anhysbys. Mae cemegwyr yn aml yn edrych tuag at fyd natur am ysbrydoliaeth. Un enghraifft nodedig yw darganfod penisilin ym 1928 pan welodd Alexander Fleming ei lwydni yn atal tyfiant bacteriol. Arweiniodd y canfyddiad serendipaidd hwn at ddatblygiadau meddygol aruthrol.

Mae ehangder y bydysawd cemegol yn cynnig cyfleoedd a heriau anhygoel. Trwy dreiddio i diriogaeth cyfansoddion cemegol heb eu darganfod, mae'n bosibl y byddwn yn dod o hyd i atebion a all siapio ein dyfodol.

Ffynonellau:

– Y Sgwrs (erthygl ffynhonnell)