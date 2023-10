Celf Thema Paleontoleg: Cydweithrediad Sgiliau Dynol a Thechnolegol

By

Mae celf ar thema Paleontoleg yn datblygu i fod yn gydweithrediad rhwng artistiaid dynol ac offer digidol. Mae artistiaid paleo traddodiadol sy'n creu celf heb gymorth technoleg yn dod yn brin yn y maes. Mae un artist o’r fath, Jan Vriesen, yn arbenigo mewn creu cefndiroedd cynhanesyddol ar gyfer arddangosfeydd amgueddfa ac mae wedi gweithio gyda sefydliadau fel Amgueddfa Natur a Gwyddoniaeth Denver ac Amgueddfa Hanes Naturiol America.

Er ei fod yn 81 oed, mae Vriesen yn parhau i gyflawni comisiynau ar gyfer y rhai sy'n gwerthfawrogi ei ddawn i ddychmygu'r gorffennol pell. Mae'n cydweithio â daearegwyr a phaleontolegwyr i greu golygfeydd wedi'u paentio â llaw sy'n dod â thirweddau hynafol yn fyw. Yn ddiweddar, cwblhaodd Vriesen bâr o baentiadau yn darlunio chwarel ffosil enwog fel yr ymddangosodd 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl, a golygfa o Ffurfiant Morrison Jwrasig fel yr oedd yn debygol o edrych 145 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Comisiynwyd y paentiadau hyn gan y daearegwr Bob Raynolds, a oedd am eu rhoi i'r sefydliad di-elw Friends of Dinosaur Ridge. Mae'r paentiadau'n arddangos y tirweddau hynafol a ysbrydolodd ymdrechion cadwraeth y sefydliad, sy'n anelu at warchod safleoedd ffosil a darparu rhaglenni addysgol i'r cyhoedd.

Bydd y paentiadau newydd yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Darganfod Crib Deinosoriaid, gan alluogi ymwelwyr i ddychmygu sut le oedd yr ardal pan oedd deinosoriaid yn byw ynddi. Mae Deinosor Ridge, a brynwyd gan Jefferson County Open Space ym 1973, wedi'i ddynodi'n Dirnod Naturiol Cenedlaethol Ardal Ffosil Morrison.

Artist o Ganada yw Jan Vriesen sydd bellach yn byw yn Minnesota gyda'i wraig a'i anifeiliaid anwes. Dechreuodd ei ymchwil i gelf paleo yn y 1970au pan gymerodd drosodd brosiect yn Amgueddfa Royal British Columbia. Ers hynny, mae wedi ennill cydnabyddiaeth yn y maes.

Tra bod yn well gan Vriesen ddulliau celf traddodiadol, mae'n cydnabod dylanwad technoleg yn ei faes. Mae’n cellwair am fod yn “Neanderthal” pan ddaw i waith cyfrifiadurol ond mae’n deall bod sgiliau digidol yn cael eu gwerthfawrogi fwyfwy yn y diwydiant.

Yn gyffredinol, mae celf ar thema paleontoleg yn dod yn gydweithrediad rhwng creadigrwydd dynol ac offer digidol, gan ganiatáu i artistiaid fel Jan Vriesen ddod â'r gorffennol pell yn fyw gyda'u talent a'u dychymyg.

