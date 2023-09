Yr Equinox a'r Goleuadau Gogleddol: Arddangosfa Ysblennydd

By

Gallai'r equinox, sy'n disgyn ar Fedi 23, roi gwell cyfle nag arfer i weld golygfa syfrdanol y goleuadau gogleddol, a elwir hefyd yn aurora borealis. Mae maes magnetig y Ddaear a gogwydd y blaned bryd hynny yn creu amodau ffafriol ar gyfer y sioe golau naturiol hon. Er nad oes byth sicrwydd pendant o weld y goleuadau gogleddol, mae'r equinox yn cynyddu'r tebygolrwydd, yn hytrach na'i sicrhau.

Yn ôl David Moore, golygydd cylchgrawn Astronomy Ireland, y lleoliadau gorau yn Iwerddon i gael cipolwg ar y goleuadau gogleddol yw arfordir gogleddol Gogledd Iwerddon a Mayo. Mae'r ardaloedd hyn yn ddelfrydol oherwydd eu golygfeydd dirwystr o Gefnfor yr Iwerydd, ynghyd ag ychydig iawn o lygredd golau o ddinasoedd a threfi. Serch hynny, os yw'r awyr yn glir, gall y goleuadau gogleddol fod yn weladwy o unrhyw ran o'r wlad.

Mae ffenomen y goleuadau gogleddol yn dechrau ar ôl i fflachiadau solar, neu ffrwydradau ar yr haul, ryddhau biliynau o dunelli o ymbelydredd i'r gofod. Tua dau ddiwrnod ar ôl i'r fflachiadau solar hyn ddigwydd, mae'r gronynnau atomig yn taro atmosffer y Ddaear. Mae rhai o'r gronynnau hyn yn cael eu dal ym maes magnetig y Ddaear ac yn cael eu tynnu tuag at begwn y Gogledd a'r De. Pan fydd y gronynnau hyn yn gwrthdaro â'r atomau a'r moleciwlau yn yr atmosffer, maent yn creu'r lliwiau bywiog sy'n gysylltiedig â'r goleuadau gogleddol.

Er mwyn profi'r aurora yn llawn, mae'n hanfodol bod i ffwrdd o oleuadau o waith dyn. Bydd byw mewn tref neu ddinas yn cynnig golygfa o arddangosfeydd mawr yn unig. Mae'r haul yn mynd trwy gylchoedd o weithgaredd bob 11 mlynedd, a disgwylir iddo gyrraedd ei uchafbwynt yn 2025, gan wneud yr ychydig flynyddoedd nesaf yn arbennig o amserol ar gyfer gweld y goleuadau gogleddol.

Mae Seryddiaeth Iwerddon yn darparu gwasanaeth rhybuddio aurora, gan bostio rhagfynegiadau bob prynhawn am yr amodau awyr ar gyfer y noson i ddod, gan gynnwys y posibilrwydd o weld yr aurora. Gellir arsylwi'r goleuadau ar wahanol adegau yn ystod y nos, weithiau am sawl awr ac weithiau am gyfnod byr yn unig.

Er y gall awyr gymylog rwystro'r profiad gwylio, mae'r gronynnau o'r haul yn taro'r atmosffer ymhell uwchben y cymylau. Felly, pan fydd awyr glir, gall y goleuadau gogleddol fod yn weladwy yn eu holl ogoniant.