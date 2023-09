Rôl Bôn-gell Newydd mewn Craniosynostosis: Darganfyddiad Blaengar

By

Mae ymchwilwyr yn Weill Cornell Medicine wedi nodi math anhysbys o fôn-gell sy'n ffurfio esgyrn sy'n arwain at craniosynostosis, sef ymasiad cynamserol y benglog mewn babanod. Mae craniosynostosis yn digwydd mewn tua un o bob 2,500 o fabanod a gall rwystro datblygiad yr ymennydd os na chaiff ei drin â llawdriniaeth. Mae’r astudiaeth arloesol hon, a gyhoeddwyd yn Nature, yn taflu goleuni ar yr ymlediad annormal o fath penodol o fôn-gelloedd o’r enw bôn-gelloedd DDR2+.

Archwiliodd y tîm o ymchwilwyr lygod â threiglad cyffredin sy'n gysylltiedig â chraniosynostosis dynol a chanfod bod y mwtaniad hwn yn sbarduno toreth annormal o fôn-gelloedd DDR2+, gan arwain at ymasiad penglog cynamserol. Mae'r darganfyddiad hwn yn agor posibiliadau newydd ar gyfer trin craniosynostosis trwy dargedu ac atal y gweithgaredd bôn-gelloedd annormal hwn.

Er mwyn ymchwilio i'r cysylltiad rhwng bôn-gelloedd sy'n ffurfio esgyrn a chraniosynostosis, peiriannodd yr ymchwilwyr lygod lle nad oedd gan fôn-gelloedd CTSK+, a oedd yn gysylltiedig yn flaenorol â chraniosynostosis, un o'r genynnau a oedd yn gyfrifol am ei swyddogaeth. Yn groes i'w disgwyliadau, ni wnaeth y treigladau hyn actifadu bôn-gelloedd calfaria i asio'r platiau penglog; yn lle hynny, fe wnaethant arwain at ddisbyddu'r bôn-gelloedd hyn yn y pwythau. Roedd difrifoldeb ymasiad yn cyd-fynd â disbyddiad y bôn-gelloedd CTSK+ hyn.

Mae'r cyd-uwch awdur Dr. Matt Greenblatt yn pwysleisio potensial y darganfyddiad hwn trwy nodi, “Gallwn nawr ddechrau meddwl am drin craniosynostosis nid yn unig gyda llawdriniaeth ond hefyd trwy rwystro'r gweithgaredd bôn-gelloedd annormal hwn.” Mae'r astudiaeth yn codi'r posibilrwydd o ddatblygu triniaethau newydd sy'n mynd i'r afael â gwraidd achos craniosynostosis, gan roi gobaith i fabanod a theuluoedd y mae'r cyflwr hwn yn effeithio arnynt.

Mewn astudiaeth gysylltiedig a gyhoeddwyd yn Nature yn 2018, nododd yr un tîm ymchwil fath gwahanol o fôn-gelloedd ffurfio esgyrn o’r enw bôn-gelloedd CTSK+. Ysgogodd y darganfyddiad cynharach hwn ymchwiliad pellach i rôl y bôn-gelloedd hyn wrth achosi craniosynostosis. Mae'r astudiaeth ddiweddar hon yn adeiladu ar ganfyddiadau eu hymchwil flaenorol, gan ddyfnhau ein dealltwriaeth o'r mecanweithiau cymhleth sy'n sail i'r cyflwr hwn.

Yn gyffredinol, mae'r datblygiad arloesol hwn yn y ddealltwriaeth o craniosynostosis yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygu therapïau wedi'u targedu a allai o bosibl chwyldroi triniaeth y cyflwr hwn a gwella canlyniadau i fabanod yr effeithir arnynt.

