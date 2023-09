Rôl Bôn-gelloedd Annormal mewn Craniosynostosis

Mae craniosynostosis yn gyflwr sy'n cynnwys ymasiad cynamserol o frig y benglog mewn babanod. Gall hyn arwain at ddatblygiad ymennydd annormal os na chaiff ei drin. Mae ymchwilwyr yn Weill Cornell Medicine wedi cynnal astudiaeth preclinical i ddeall yn well achosion sylfaenol craniosynostosis.

Roedd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature, yn canolbwyntio ar un o'r treigladau genynnau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â chraniosynostosis. Canfu'r ymchwilwyr fod y mwtaniad hwn yn achosi toreth annormal o fôn-gelloedd ffurfio esgyrn nad oedd yn hysbys o'r blaen o'r enw bôn-gelloedd DDR2+. Mae'r celloedd hyn yn cyfrannu at ymasiad cynamserol y benglog.

Yn flaenorol, roedd ymchwilwyr wedi darganfod math arall o fôn-gelloedd ffurfio esgyrn o'r enw bôn-gelloedd CTSK+ ym mhen uchaf y benglog. Roeddent yn amau ​​​​bod y celloedd hyn yn chwarae rhan mewn craniosynostosis. Fodd bynnag, yn yr astudiaeth hon, canfu'r ymchwilwyr fod y mwtaniad genynnol sy'n gysylltiedig â chraniosynostosis wedi arwain at ddisbyddu bôn-gelloedd CTSK+, yn hytrach na'u hysgogiad. Arweiniodd hyn at ymchwilio i rôl bôn-gelloedd DDR2+.

Datgelodd arbrofion a dadansoddiad pellach fod bôn-gelloedd DDR2+ yn gyfrifol am yrru ymasiad pwythau annormal. Mae'r bôn-gelloedd hyn yn amlhau'n annormal pan fydd bôn-gelloedd CTSK+, sydd fel arfer yn atal eu cynhyrchiad, yn marw oherwydd y mwtaniad genynnol.

Archwiliodd yr ymchwilwyr hefyd samplau meinwe dynol o feddygfeydd craniosynostosis a chanfod bôn-gelloedd DDR2+ a CTSK+ tebyg. Mae hyn yn amlygu perthnasedd clinigol eu canfyddiadau mewn llygod.

Yn seiliedig ar eu canfyddiadau, mae'r ymchwilwyr yn awgrymu y gallai atal toreth o fôn-gelloedd DDR2+ fod yn driniaeth bosibl ar gyfer craniosynostosis. Mae bôn-gelloedd CTSK+ yn cyflawni'r ataliad hwn trwy gyfrinachu protein ffactor twf o'r enw IGF-1. Mae'r ymchwilwyr yn dyfalu y gallai dynwared y dulliau hyn helpu i atal ymasiad penglog annormal.

Mae'r astudiaeth yn agor posibiliadau newydd ar gyfer trin craniosynostosis, gan leihau'r angen am lawdriniaethau lluosog o bosibl. Bydd ymchwil yn y dyfodol yn canolbwyntio ar nodi mathau eraill o fôn-gelloedd sy'n ffurfio esgyrn yn y benglog a deall ymhellach gymhlethdod y cyflwr hwn.

