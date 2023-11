Ffin Newydd mewn Seryddiaeth: Archwilio Tonnau Disgyrchiant Primordial

By

Mae seryddwyr yn gwthio ffiniau ein dealltwriaeth o'r bydysawd trwy archwilio pellafoedd gofod ac amser. Gydag arsyllfeydd fel Telesgop Gofod James Webb (JWST), gall gwyddonwyr nawr ddelweddu’r sêr a’r galaethau cynharaf a ffurfiodd yn ystod yr “Oesoedd Tywyll Cosmig”. Tan yn ddiweddar, roedd y cyfnod hwn yn anhygyrch oherwydd cymylau o hydrogen niwtral a oedd yn cuddio'r olygfa.

Ond nawr, mae ymchwilwyr yn datgelu cyfrinachau’r “tonnau disgyrchiant primordial” a gynhyrchir gan y Glec Fawr ei hun. Mae'r Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol (NSF) wedi dyfarnu $3.7 miliwn i Brifysgol Chicago, y rhandaliad cyntaf o grant $21.4 miliwn. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi datblygiad telesgopau cenhedlaeth nesaf a fydd yn mapio'r cefndir microdon cosmig (CMB) a'r tonnau disgyrchiant a grëwyd yn syth ar ôl genedigaeth y bydysawd.

Crychdonnau mewn amser gofod yw tonnau disgyrchiant a achosir gan wrthrychau enfawr, megis tyllau du a sêr niwtron, yn uno. Yn ôl damcaniaeth Einstein o berthnasedd cyffredinol, mae yna hefyd donnau disgyrchiant a ffurfiwyd yn ystod y Glec Fawr y gellir eu canfod heddiw fel dirgryniadau yn y cefndir. Nod Prifysgol Chicago, mewn cydweithrediad â Labordy Cenedlaethol Lawrence Berkeley, yw adeiladu telesgopau a seilwaith yn Antarctica a Chile i chwilio am y tonnau hyn.

Mae'r prosiect uchelgeisiol hwn yn cynnwys 450 o wyddonwyr o fwy na 100 o sefydliadau ar draws 20 gwlad. Amcangyfrifir mai cyfanswm y gost yw tua $800 miliwn, gyda chyllid yn cael ei ddarparu ar y cyd gan yr NSF ac Adran Ynni yr UD. Disgwylir i’r telesgopau fod yn weithredol erbyn dechrau’r 2030au a byddant nid yn unig yn chwilio am donnau disgyrchiant primordial ond hefyd yn darparu mapiau manwl o’r CMB, gan daflu goleuni ar esblygiad a natur ein bydysawd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw tonnau disgyrchiant primordial?

A: Mae tonnau disgyrchiant primordial yn crychdonnau mewn amser gofod a gafodd eu creu yn ystod y Glec Fawr ac a all fod yn weladwy hyd heddiw.

C: Sut bydd y telesgopau yn chwilio am y tonnau hyn?

A: Bydd y telesgopau sy'n cael eu datblygu yn mapio'r cefndir microdon cosmig (CMB) ac yn edrych am lofnodion cynnil tonnau disgyrchiant primordial.

C: Pa ddarganfyddiadau eraill y gellir eu gwneud gan ddefnyddio'r telesgopau hyn?

A: Yn ogystal â chwilio am donnau disgyrchiant, bydd y telesgopau hyn yn rhoi cipolwg ar esblygiad y bydysawd, dosbarthiad mater, ac o bosibl yn datgelu dirgelion mater tywyll ac egni tywyll.

