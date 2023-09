Efelychiadau Uwchgyfrifiadur yn Datgelu Gwreiddiau Modrwyau a Lleuadau Sadwrn

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn The Astrophysical Journal wedi defnyddio efelychiadau uwchgyfrifiadurol i roi esboniad am darddiad modrwyau Sadwrn. Mae'r ymchwil, a gynhaliwyd gan NASA, Prifysgol Durham, a Phrifysgol Glasgow, yn awgrymu y gallai'r modrwyau fod wedi ffurfio o falurion dwy leuad rhewllyd llai a wrthdarodd ac a chwalodd ychydig gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl. Byddai'r lleuadau epil hyn wedi bod yn debyg o ran maint i leuadau presennol Sadwrn, Dione a Rhea. Mae'n bosibl bod rhywfaint o'r malurion o'r gwrthdrawiad hwn hefyd wedi cyfrannu at ffurfio lleuadau heddiw Sadwrn.

Gwnaethpwyd y mewnwelediad newydd hwn i darddiad modrwyau Sadwrn yn bosibl gan y data a gasglwyd gan y llong ofod Cassini, a dreuliodd 13 mlynedd yn astudio Sadwrn a'i systemau. Dangosodd mesuriadau Cassini fod y modrwyau yn cynnwys rhew yn bennaf ac mai ychydig iawn o lwch sydd wedi cronni ers eu ffurfio. Mae hyn yn dangos bod y modrwyau a ffurfiwyd yn gymharol ddiweddar yn hanes cysawd yr haul.

Er mwyn ymchwilio ymhellach i ffurfiant y cylchoedd, defnyddiodd y tîm ymchwil uwchgyfrifiadur COSMA yng nghyfleuster DiRAC Prifysgol Durham. Fe wnaethant gynnal efelychiadau hydrodynamig ar gydraniad mwy na 100 gwaith yn uwch nag astudiaethau blaenorol. Trwy fodelu gwrthdrawiadau gwahanol rhwng lleuadau rhagflaenol, cafodd yr ymchwilwyr fewnwelediadau gwerthfawr i hanes system Sadwrn.

Datgelodd yr efelychiadau y gallai effaith rhwng lleuadau rhewllyd fod wedi anfon digon o ddeunydd ger Sadwrn i ffurfio'r cylchoedd. Mae'r senario hwn yn arwain yn naturiol at greu cylchoedd llawn iâ, gan fod y graig yng nghraidd y cyrff sy'n gwrthdaro yn cael ei wasgaru'n llai eang na'r iâ uwchben. Mae'r canfyddiadau hyn yn cefnogi'r syniad bod y cylchoedd yn tarddu o wrthdrawiad rhwng dau leuad, yn hytrach nag o esboniadau amgen eraill.

Trwy efelychu gwahanol senarios gwrthdrawiadau, penderfynodd yr ymchwilwyr y gallai ystod eang o effeithiau wasgaru'r swm cywir o iâ i derfyn Roche Sadwrn. Dyma'r rhanbarth lle gall grym disgyrchiant planed ddadelfennu cyrff mwy o graig neu rew. Yna gallai'r iâ gwasgaredig setlo'n gylchoedd mor rhewllyd â'r rhai a welir o amgylch Sadwrn heddiw.

Amlygodd Dr. Jacob Kegerreis, gwyddonydd ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Ames NASA, arwyddocâd yr efelychiadau hyn ar gyfer deall system Sadwrn. Pwysleisiodd fod llawer yn anhysbys o hyd am Sadwrn a'i leuadau, gan gynnwys y posibilrwydd o amgylcheddau sy'n addas ar gyfer bywyd. Mae'r efelychiadau newydd yn darparu archwiliad manwl o esblygiad y system, gan daflu goleuni ar ieuenctid daearegol cylchoedd Sadwrn.

Yn gyffredinol, mae'r astudiaeth hon yn cynnig tystiolaeth gymhellol bod modrwyau a lleuadau Sadwrn wedi deillio o wrthdrawiad enfawr yn hanes cymharol ddiweddar cysawd yr haul. Mae'r efelychiadau uwchgyfrifiadur wedi rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i ffurfiant y nodweddion nefol hyn, gan gyfrannu at ein dealltwriaeth o ddeinameg ac esblygiad system Sadwrn.

ffynhonnell:

– LFA Teodoro et al, Tarddiad Effaith Diweddar Modrwyau Sadwrn a Lleuadau Canolig, Y Cyfnodolyn Astroffisegol (2023).