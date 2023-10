Cipolwg Newydd ar Ffurfiant Galaethau Cynnar

By

Mae ymchwilwyr wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ddeall ffurfiant galaethau cynnar trwy ddefnyddio efelychiad cyfrifiadurol arloesol. Mae'r efelychiad, sy'n cyd-fynd yn agos ag arsylwadau a wnaed gan Delesgop Gofod James Webb (JWST), yn taflu goleuni ar gymhlethdodau'r bydysawd cynnar ac yn herio ein dealltwriaeth flaenorol.

Yn wahanol i arsylwadau blaenorol, a awgrymodd anghysondebau yn ein dealltwriaeth o ffurfiant galaeth cynnar, mae'r efelychiad newydd yn rhoi darlun mwy cywir o fabandod y bydysawd. Mae’r tîm o ymchwilwyr, o Brifysgol Maynooth yn Iwerddon a Sefydliad Technoleg Georgia yn yr Unol Daleithiau, yn cyfeirio at eu hefelychu fel “efelychiadau’r Dadeni.” Mae'r modelau cyfrifiadurol hynod soffistigedig hyn yn olrhain ffurfio galaethau yn y bydysawd cynnar, gan ystyried rôl mater tywyll a ffurfiant y sêr cyntaf.

Un agwedd nodedig ar yr efelychiad yw ei allu i ddatrys clystyrau bach iawn o ddeunydd tywyll ac olrhain eu cydosodiad i halos mater tywyll, sydd wedyn yn cynnal galaethau. Mae'r efelychiad hefyd yn modelu'n gywir ffurfiant y sêr cynharaf, a elwir yn sêr Poblogaeth III, y disgwylir iddynt fod yn fwy disglair ac yn fwy anferth na sêr heddiw.

Prif awdur Joe M. McCaffrey, Ph.D. myfyriwr yn Adran Ffiseg Damcaniaethol Maynooth, yn pwysleisio arwyddocâd yr efelychiadau hyn, gan nodi, “Rydym wedi dangos bod yr efelychiadau hyn yn hanfodol i ddeall ein tarddiad yn y bydysawd.” Mae McCaffrey a'i dîm yn gobeithio archwilio twf tyllau duon enfawr yn y bydysawd cynnar ymhellach gan ddefnyddio'r un efelychiadau.

Mae Dr. John Regan, Athro Cyswllt yn Adran Ffiseg Ddamcaniaethol Maynooth, yn sôn am effaith y JWST ar ein dealltwriaeth o'r bydysawd cynnar, gan nodi, “Mae'r JWST wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o'r bydysawd cynnar. Gan ddefnyddio ei bŵer anhygoel, rydyn ni nawr yn gallu cael cipolwg ar y bydysawd gan ei fod dim ond ychydig gannoedd o filiynau o flynyddoedd ar ôl y Glec Fawr - cyfnod pan oedd y bydysawd yn llai nag 1% o'i oedran presennol. ”

Mae canfyddiadau’r ymchwil hwn yn rhoi mewnwelediadau hollbwysig i ffurfiant ac esblygiad galaethau cynnar a bydd yn arwain modelau damcaniaethol y dyfodol. Trwy gyfuno data arsylwi o'r JWST ag efelychiadau cyfrifiadurol uwch, mae gwyddonwyr bellach yn gallu datrys dirgelion y bydysawd cynnar mewn ffyrdd a oedd unwaith yn amhosibl.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Beth yw arwyddocâd yr efelychiad cyfrifiadurol newydd a ddatblygwyd gan ymchwilwyr?

Mae'r efelychiad cyfrifiadurol newydd yn rhoi darlun mwy cywir o ffurfiant galaeth cynnar ac yn cyd-fynd ag arsylwadau a wnaed gan Delesgop Gofod James Webb (JWST). Mae'n herio dealltwriaeth flaenorol ac yn taflu goleuni ar gymhlethdodau'r bydysawd cynnar.

2. Sut mae'r efelychiad yn olrhain ffurfiant galaethau yn y bydysawd cynnar?

Mae'r efelychiad, a elwir yn “efelychiadau'r Dadeni”, yn datrys clystyrau bach o fater tywyll ac yn olrhain eu cynulliad i halos mater tywyll, sydd wedyn yn cynnal galaethau. Mae hefyd yn modelu ffurfiant y sêr cynharaf, a elwir yn sêr Poblogaeth III, sy'n fwy disglair ac yn fwy anferth na'r sêr heddiw.

3. Pa fewnwelediad mae'r ymchwil hwn yn ei roi i'n dealltwriaeth o'r bydysawd cynnar?

Mae'r ymchwil yn dangos bod y bydysawd cynnar yn llawn dop o sêr enfawr a phoblogaeth esblygol o dyllau duon enfawr. Mae hefyd yn amlygu rôl hanfodol efelychiadau cyfrifiadurol uwch wrth ddeall ein gwreiddiau yn y bydysawd.

4. Sut mae Telesgop Gofod James Webb (JWST) yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r bydysawd cynnar?

Mae'r JWST wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o'r bydysawd cynnar trwy ddarparu arsylwadau pwerus o'r bydysawd fel yr oedd dim ond ychydig gannoedd o filiynau o flynyddoedd ar ôl y Glec Fawr. Mae'r arsylwadau hyn wedi arwain datblygiad modelau damcaniaethol ac wedi ehangu ein gwybodaeth am darddiad y bydysawd.