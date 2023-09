Gall Darganfod yng Ngorllewin Awstralia Arwain at Adneuon Newydd o Ddiemwntau Pinc

By

Mae ymchwilwyr sy'n astudio blaendal diemwnt Argyle yng Ngorllewin Awstralia wedi gwneud darganfyddiad sylweddol a allai ddatgelu dyddodion newydd o ddiamwntau pinc y mae galw mawr amdanynt, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Communications. Mwynglawdd diemwnt Argyle, sydd bellach ar gau, oedd ffynhonnell 90% o gemau lliw y byd. Gall diemwntau pinc o'r ansawdd uchaf ddod â degau o filiynau o ddoleri.

Gan ddefnyddio laserau i ddadansoddi mwynau a chreigiau a dynnwyd o ddyddodiad Argyle, canfu'r ymchwilwyr fod y safle lle ffurfiwyd y diemwntau pinc yn gysylltiedig â chwalu uwchgyfandir hynafol o'r enw Nuna, a ddigwyddodd tua 1.3 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd yr ardal lle mae'r pwll wedi'i leoli yn ymestyn yn ystod y toriad hwn, gan greu bylchau yng nghramen y Ddaear a oedd yn caniatáu i magma deithio i'r wyneb, gan ddod â'r diemwntau pinc ynghyd ag ef.

Yn draddodiadol, mae dyddodion diemwnt i'w cael o fewn creigiau folcanig yng nghanol cyfandiroedd hynafol. Fodd bynnag, er mwyn i ddiamwntau arddangos lliw pinc neu goch, rhaid iddynt ddioddef grymoedd dwys rhag gwrthdaro rhwng platiau tectonig, sy'n newid eu strwythurau crisial. Arweiniodd gwrthdrawiad Gorllewin Awstralia a Gogledd Awstralia tua 1.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl at drawsnewid diemwntau di-liw yn ddiemwntau pinc yn ddwfn o dan gramen y Ddaear.

Darganfu'r tîm ymchwil fod dyddodion Argyle yn 1.3 biliwn o flynyddoedd oed, sy'n dangos eu bod wedi ffurfio yn ystod chwalfa'r uwchgyfandir Nuna. Mae'r astudiaeth yn awgrymu y gall pwyntiau'r cyfandiroedd hynafol, a ffurfiwyd wrth i uwchgyfandiroedd chwalu, chwarae rhan hanfodol wrth ffurfio dyddodion diemwnt pinc. Gallai'r canfyddiad hwn arwain ymdrechion archwilio wrth chwilio am losgfynyddoedd pinc newydd sy'n dwyn diemwntau, a allai arwain at ddarganfod dyddodion tebyg yn Awstralia a rhannau eraill o'r byd.

I grynhoi, mae ymchwilwyr sy'n astudio blaendal diemwnt Argyle Gorllewin Awstralia wedi nodi'r amodau daearegol sy'n angenrheidiol ar gyfer ffurfio diemwntau pinc. Creodd chwalu'r uwchgyfandir hynafol Nuna fylchau yng nghramen y Ddaear, gan alluogi magma i gludo diemwntau pinc i'r wyneb. Mae'r darganfyddiad yn awgrymu y gallai pwyntiau cyfandiroedd hynafol fod yn allweddol i ddod o hyd i ddyddodion diemwnt pinc newydd.