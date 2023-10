Ymchwil Newydd yn Datgelu Fflagella Bacteria Morol a Nodweddion Eraill Wrth Ddychwelyd i'r Cefnfor

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Sefydliad Genom ar y Cyd Adran Ynni yr Unol Daleithiau, mewn cydweithrediad ag ymchwilwyr o Brifysgol Nevada, Las Vegas, wedi datgelu canfyddiadau rhyfeddol am facteria o'r ffylwm Chloroflexota. Canfuwyd bod gan y bacteria hyn, sy'n adnabyddus am eu gallu i dorri i lawr llygryddion ac ailgylchu carbon, flagella mewn ffynhonnau poeth ond collasant y nodwedd hon pan ddatblygodd i fyw mewn amgylcheddau morol gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl.

Canolbwyntiodd yr ymchwilwyr yn benodol ar ddosbarth o fewn Chloroflexota o'r enw Dehalococcoidia, sydd â'r gallu i ddiraddio cemegau niweidiol a geir mewn plaladdwyr ac oeryddion. Trwy ddilyniannu genom a metagenomig, fe wnaethon nhw ddarganfod bod Dehalococcoidia sy'n byw yn y gwanwyn poeth yn meddu ar flagella, nodwedd nad oedd yn hysbys o'r blaen yn Chloroflexota. Mewn cyferbyniad, roedd diffyg fflagella gan eu cymheiriaid a oedd yn byw yn y cefnfor, sy'n awgrymu bod y strwythurau hyn wedi'u colli yn ystod yr addasiad esblygiadol i amgylcheddau morol.

Datgelodd yr astudiaeth hefyd nodweddion syndod eraill yn y gwanwyn poeth Dehalococcoidia. Roedd rhai o'r nodweddion hyn wedi diflannu mewn bacteria a oedd wedi esblygu i fyw yn y cefnfor, tra bod olion nodweddion eraill yn parhau. Er enghraifft, dangosodd Dehalococcoidia, sy'n byw yn y gwanwyn a'r cefnfor, golled mewn cellfuriau a phatrwm cymhleth o esblygiad ar gyfer genynnau sy'n gysylltiedig â bwyta cyfansoddion planhigion. Mae hyn yn awgrymu bod y bacteria hyn yn debygol o ddibynnu ar gydweithredu â micro-organebau eraill yn eu cymuned i dorri i lawr deunydd planhigion.

Yn ogystal, canfu'r ymchwilwyr fod gan y gwanwyn poeth Dehalococcoidia ensymau i syntheseiddio neu ddiraddio hormonau planhigion, gan nodi y gallai eu cymheiriaid sy'n byw ar y tir fod â'r gallu i drin twf planhigion.

Gallai deall hanes esblygiadol a nodweddion unigryw bacteria Chloroflexota fod â goblygiadau pwysig i ficro-organebau peirianneg ar gyfer cymwysiadau megis cynhyrchu biodanwydd. Trwy harneisio eu galluoedd metabolaidd amrywiol, efallai y bydd gwyddonwyr yn gallu datblygu prosesau mwy cynaliadwy ac effeithlon mewn amrywiol ddiwydiannau.

Gallai astudiaethau pellach ar y bacteria hyn daflu goleuni ar y defnydd posibl o brosesau microbaidd wrth gynhyrchu biodanwydd a chymwysiadau cynaliadwy eraill.

