Archwilio Cylchoedd Awtocatalytig: Tuag at Ddeall Tarddiad Bywyd

Mae awtocatalysis yn chwarae rhan hanfodol yn y broses o ddyblygu a chynaliadwyedd bywyd. Mae tîm o wyddonwyr o Brifysgol Wisconsin-Madison wedi cynnal astudiaeth i ddeall yr egwyddorion sylfaenol sy'n sail i awtocatalysis a'i oblygiadau posibl ar gyfer chwilio am fywyd y tu hwnt i'r Ddaear.

Mae awtocatalysis yn cyfeirio at adwaith cemegol lle mae cynnyrch yr adwaith yn gweithredu fel catalydd ar gyfer yr un adwaith. Mewn geiriau eraill, mae'r adwaith yn hunangynhaliol a hunan-hyrwyddo. Mae'r ymchwilwyr wedi canolbwyntio'n benodol ar ddosbarth o gylchoedd awtocatalytig a elwir yn Beiciau Awtocatalytig sy'n Seiliedig ar Gymariant (CompACs).

Yn gyntaf, mae'r ymchwilwyr yn diffinio'r cysyniad o gymesuredd mewn CompACs. Mae cymesuredd yn cynnwys yr adwaith rhwng ffurf ocsidiedig o elfen neu gyfansoddyn, a ddynodir fel MHI, a ffurf lai, a ddynodir fel MLo, gan arwain at ffurfio dau MMed cyflwr canolradd a'r cynhyrchion gwastraff cysylltiedig, a ddynodir fel XComp,M. Gall stoichiometreg yr adwaith hwn amrywio, ac mewn rhai achosion, efallai y bydd rhywogaethau bwyd ychwanegol hefyd yn gysylltiedig.

Yna mae'r tîm yn archwilio dwy broses ategol a all ddigwydd mewn CompACs: prosesau ategol ocsidiol a gostyngol. Mae'r broses ocsideiddiol yn defnyddio ocsidydd i drosi MMed i MHi, gan arwain at ffurfio CompAC ocsideiddiol. Ar y llaw arall, mae'r broses gostyngol yn cynnwys gostyngydd sy'n lleihau MMed i MLo, gan ffurfio CompAC gostyngol.

Er mwyn deall y cylchoedd hyn yn well, mae gan yr ymchwilwyr wahanol gydrannau â chodau lliw. Mae'r awtogatalyddion, sy'n chwarae rhan ganolog yn y cylchoedd, wedi'u tanlinellu. Mae'r cyflwr canolradd M's wedi'u hamlygu mewn porffor, coch ac aur i gynrychioli eu gwladwriaethau mwyaf ocsidiedig, canolraddol a mwyaf gostyngol, yn y drefn honno. Mae'r ocsidydd a'r gostyngydd, sy'n ymwneud â'r prosesau ategol, wedi'u hamlygu mewn glas a gwyrdd, yn y drefn honno.

Mae deall egwyddorion cylchoedd awtocatalytig nid yn unig yn taflu goleuni ar gymhlethdod bywyd ar y Ddaear ond hefyd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r amodau posibl sy'n angenrheidiol i fywyd ddod i'r amlwg mewn mannau eraill yn y bydysawd. Trwy nodi'r amodau mwyaf tebygol ar gyfer awtocatalysis, gall gwyddonwyr ganolbwyntio eu chwiliad am fywyd ar blanedau sy'n arddangos nodweddion tebyg a photensial ar gyfer adweithiau cemegol hunangynhaliol.

Mae'r ymchwil hwn yn cyfrannu at yr archwiliad parhaus o darddiad bywyd a'r posibilrwydd o ddod o hyd i ffurfiau bywyd allfydol. Trwy ehangu ein gwybodaeth am yr egwyddorion sylfaenol sy'n sail i ddyblygiad bywyd a chynaladwyedd, deuwn gam yn nes at ddatrys dirgelion y bydysawd.

Ffynonellau:

- Prifysgol Wisconsin-Madison