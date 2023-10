Llyfr Coginio Newydd o Ganllawiau Ryseitiau Cemegol Chwilio am Fywyd Allfydol

By

Mae gwyddonwyr wedi llunio rhestr gynhwysfawr o ryseitiau cemegol sydd â'r potensial i ffurfio bywyd, a all arwain y gwaith o chwilio am fywyd ar allblanedau pell. Mae'r ryseitiau hyn yn cynnwys cyfuniadau o foleciwlau o bob rhan o'r tabl cyfnodol ac yn cynhyrchu patrymau hunan-atgynhyrchu o adweithiau a elwir yn adweithiau awtocatalytig.

Mae adweithiau awtocatalytig yn annog yr un adwaith i ddigwydd dro ar ôl tro ac fe'u hystyrir yn hanfodol ar gyfer cynnal bywyd. Mae'r ymchwilwyr wedi nodi 270 o gyfuniadau o foleciwlau sydd â'r potensial ar gyfer awtocatalysis parhaus. Gall y ryseitiau hyn helpu gwyddonwyr i efelychu'r amodau a welwyd mewn allblanedau pell ac ymchwilio i botensial bywyd.

Er efallai na fydd byth yn bosibl gwybod yn bendant sut y tarddodd bywyd ar y Ddaear, mae'r ymchwilwyr yn credu, trwy ail-greu amodau planedol mewn tiwb profi, y gallant ddeall deinameg cynnal bywyd yn y lle cyntaf. Trwy ddefnyddio'r rhestr ryseitiau sydd newydd ei chyhoeddi, gall gwyddonwyr ymchwilio i botensial bywyd ar allblanedau trwy efelychu'r amodau a welir yn y bydoedd pell hyn.

Mae gan yr ymchwil hefyd oblygiadau ar gyfer hidlo allblanedau lle mae'n bosibl nad yw bywyd yn bodoli. Trwy ddeall y math o adweithiau cemegol sy'n digwydd mewn amgylchedd anfiotig neu ragbiotig, gall gwyddonwyr adnabod biolofnodiadau ffug-bositif yn haws. Bydd y wybodaeth hon yn helpu i gyfyngu'r chwilio am allblanedau cyfanheddol a chanolbwyntio ymdrechion ar y rhai sydd â'r potensial mwyaf i gynnal bywyd.

Yn gyffredinol, mae'r llyfr coginio cynhwysfawr hwn o ryseitiau cemegol yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r biocemegau posibl a allai fodoli y tu hwnt i'r Ddaear. Mae'n agor llwybrau newydd ar gyfer archwilio bywyd yn y bydysawd ac yn gwella ein dealltwriaeth o'r amodau angenrheidiol i fywyd ddod i'r amlwg.

Ffynonellau:

- Betül Kaçar, et al. (2021). Adweithiau Cymesuredd Awtocatalytig fel Llwybr Tebygol i Gymhlethdod Biotig. Cylchgrawn Cymdeithas Cemegol America.

- Credyd delwedd: NASA