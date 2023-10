Seryddwyr yn Cael Mewnwelediadau Newydd i Faes Magnetig yr Haul

By

Mae tîm o wyddonwyr rhyngwladol, gan gynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Sheffield yn y DU, wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran deall maes magnetig yr Haul. Gan ddefnyddio data a gasglwyd o Delesgop Solar Daniel K. Inouye (DKIST) yn Hawaii, y telesgop solar mwyaf pwerus yn y byd, llwyddodd y gwyddonwyr i gael manylion digynsail am faes magnetig arwyneb “tawel” yr Haul. Mae gan y data hwn oblygiadau i'n dealltwriaeth o drosglwyddo egni rhwng gwahanol haenau o'r Haul a gall helpu i esbonio pam mae'r haen allanol, a elwir yn gorona, gannoedd o weithiau'n boethach na'r arwyneb.

Un o ganfyddiadau allweddol yr arsylwadau yw darganfod patrwm tebyg i neidr ym maes magnetig yr atmosffer solar isaf, a elwir hefyd yn gromosffer. Mae'r patrwm hwn yn hanfodol i'n dealltwriaeth o'r ffenomenau egnïol sy'n digwydd yn yr Haul, megis gwresogi'r plasma solar i filiynau o Kelvins a ffrwydradau pwerus a elwir yn Alldafiadau Coronaidd Màs (CMEs). Mae'r ymchwilwyr yn credu bod yr amrywiadau cymhleth ar raddfa fach yng nghyfeiriad y maes magnetig, sy'n gyson â'r patrwm tebyg i neidr, yn arwydd o broses a elwir yn ailgysylltu magnetig, lle mae meysydd magnetig gwrthgyferbyniol yn rhyngweithio ac yn rhyddhau egni.

Mae ymchwil blaenorol i'r gwahaniaethau tymheredd rhwng y corona a'r arwyneb wedi canolbwyntio ar smotiau haul, rhanbarthau mawr a hynod fagnetig ar wyneb yr Haul. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth gyfredol wedi datgelu cymhlethdod cyfeiriadedd maes magnetig yn yr hyn a elwir yn “haul tawel,” sydd wedi'i orchuddio â chelloedd darfudol llai a elwir yn ronynnau. Mae'r gronynnau hyn yn cynnwys meysydd magnetig gwannach ond mwy deinamig, a all chwarae rhan wrth gydbwyso cyllideb ynni'r cromosffer.

Mae'r DKIST, a sefydlwyd yn 2022, wedi rhoi galluoedd arsylwi digynsail i'r Haul i wyddonwyr. Mae'n eu galluogi i weld nodweddion yr Haul gyda manylder rhyfeddol, yn debyg i weld darn arian bach o bellter sylweddol. Mae'r telesgop yn gydweithrediad rhwng sefydliadau amrywiol, gan gynnwys Prifysgol Queen's Belfast, yr Arsyllfa Solar Genedlaethol, Sefydliad Max Planck ar gyfer Ymchwil i'r System Solar, a Phrifysgol Eötvös Loránd.

Trwy daflu goleuni ar natur gymhleth maes magnetig yr Haul, mae’r ymchwil hwn yn dod â ni gam yn nes at ddealltwriaeth gynhwysfawr o’n seren sy’n rhoi bywyd.

Ffynonellau:

- Prifysgol Sheffield

- Prifysgol y Frenhines, Belffast

– Arsyllfa Solar Genedlaethol

Diffiniadau:

- Ailgysylltu magnetig: Proses lle mae meysydd magnetig gwrthgyferbyniol yn rhyngweithio ac yn rhyddhau egni.

– Alldafiadau Coronaidd Màs (CMEs): Ffrwydradiadau pwerus sy'n digwydd yng nghorona'r Haul, gan ryddhau llawer iawn o plasma ac ymbelydredd electromagnetig.

(Mae'r erthygl hon yn seiliedig ar y wybodaeth o erthygl wreiddiol a gyhoeddwyd gan Devdiscourse)