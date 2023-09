Mae Dull Newydd yn Cefnogi Bodolaeth Cefnfor Hynafol ar y blaned Mawrth

Mae astudiaeth ddiweddar wedi defnyddio dull newydd o ddadansoddi grym disgyrchiant y blaned Mawrth, gan ddarparu tystiolaeth bellach fod gan y blaned gefnfor gogleddol mawr ar un adeg. Dan arweiniad yr Athro Jaroslav Klokočník o Sefydliad Seryddol yr Academi Gwyddorau Tsiec, mae'r ymchwil yn diffinio cwmpas cefnfor paleo gogledd Mars yn fanylach.

Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Icarus, yn amlygu'r defnydd o'r dull disgyrchiant i ganfod presenoldeb dŵr ar y blaned Mawrth. Mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus o'r blaen wrth nodi cyrff dŵr ar y Ddaear, megis traethlin llyn ers talwm yng ngogledd Affrica. Trwy ddadansoddi agweddau disgyrchiant y blaned Mawrth, mae gwyddonwyr yn cael gwell dealltwriaeth o nodweddion daearegol a hydrolegol y blaned.

Defnyddiodd yr ymchwilwyr broses a ddatblygwyd gan Klokočník, sy'n cynnwys dadansoddi agweddau disgyrchiant a gyfrifwyd o fesuriadau anomaleddau disgyrchiant. Mae agweddau disgyrchiant yn gynhyrchion mathemategol sy'n nodweddu anomaleddau disgyrchiant corff planedol. Yn ogystal, fe wnaethant ddefnyddio data topograffig a ddaliwyd gan Syrfëwr Byd-eang Mars NASA.

Mae'r dull newydd hwn yn gwella'n sylweddol ar ddulliau blaenorol o fapio arwyneb sy'n seiliedig ar anomaleddau disgyrchiant yn unig. Trwy integreiddio data topograffig, gall gwyddonwyr gael dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o ddaeareg a geoffiseg y blaned.

Mae goblygiadau'r ymchwil hwn yn mynd y tu hwnt i'r blaned Mawrth, gan fod y dull agweddau disgyrchiant wedi'i gymhwyso i gyrff nefol eraill hefyd. Mewn astudiaeth ar wahân a gyhoeddwyd yn Scientific Reports, defnyddiwyd y dull i gymharu nodweddion daearyddol y Ddaear â nodweddion Venus.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn cyfrannu at ein gwybodaeth am hanes daearegol y blaned Mawrth ac yn rhoi cliwiau pellach am botensial bywyd ar y blaned. Mae deall bodolaeth cefnforoedd hynafol ar y blaned Mawrth yn gam hanfodol tuag at ddatgelu'r posibilrwydd o ffurfiau bywyd yn y gorffennol neu'r presennol.

Diffiniadau:

Anomaleddau disgyrchiant: Ardaloedd o rym disgyrchiant amrywiol a weithredir gan nodweddion arwyneb corff planedol.

Agweddau disgyrchiant: Cynhyrchion mathemategol sy'n nodweddu anomaleddau disgyrchiant corff planedol.

Data topograffig: Gwybodaeth am siâp a drychiad arwyneb tir planed neu gorff nefol arall.

Ffynonellau:

– Astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Icarus, sy'n gysylltiedig ag Is-adran Gwyddorau Planedau Cymdeithas Seryddol America.

– Astudiaeth wedi'i chyhoeddi mewn Adroddiadau Gwyddonol.

– Jaroslav Klokočník – Athro Emeritws yn Sefydliad Seryddol Academi Gwyddorau Tsiec.

– Gunther Kletetschka – Athro Ymchwil Cyswllt yn Sefydliad Geoffisegol Prifysgol Alaska Fairbanks ac yn gysylltiedig â Phrifysgol Charles yn y Weriniaeth Tsiec.