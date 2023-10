Datgelu Byd Cudd Celloedd Esgyrn: Dull Delweddu Newydd Yn Datgelu Gweithgaredd Osteoclastig

By

Mae asgwrn, er ei fod yn cael ei weld yn aml yn strwythur anhyblyg a difywyd, mewn gwirionedd yn gartref i gymuned brysur o gelloedd. Diolch i ddull delweddu arloesol a ddatblygwyd yn Sefydliad Ymchwil Feddygol Garvan, gellir gweld y celloedd hyn bellach yn fanwl ddigynsail.

Yn draddodiadol, mae astudio'r celloedd y tu mewn i esgyrn wedi bod yn heriol, yn bennaf oherwydd natur galed a mwynol meinwe esgyrn. Fodd bynnag, mae'r dechneg ddelweddu newydd a ddatblygwyd yng Nghanolfan INCITe ACRF Garvan wedi chwyldroi ein gallu i ddelweddu'r celloedd hyn ar hyd asgwrn cyfan, yn hytrach na rhannau unigol.

Trwy ddefnyddio'r dull delweddu newydd hwn, mae ymchwilwyr wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol: mae osteoclastau, y celloedd sy'n gyfrifol am dorri meinwe esgyrn, yn arddangos lefelau amrywiol o weithgaredd mewn gwahanol ranbarthau o'r asgwrn. Mae'r canfyddiad hwn yn agor llwybrau newydd ar gyfer datblygu triniaethau ar gyfer osteoporosis, cyflwr a nodweddir gan esgyrn yn torri'n ormodol, yn ogystal â chelloedd canser segur sy'n cuddio o fewn esgyrn nes y caiff ei ailysgogi gan osteoclastau.

“Mae’r dechnoleg hon wedi rhoi cipolwg digynsail i ni ar y broses o dorri esgyrn i lawr, gan gynnig mewnwelediad newydd i osteoporosis ac ailwaelu canser sy’n gysylltiedig ag esgyrn,” eglurodd yr Athro Tri Phan, uwch awdur y papur ymchwil a gyhoeddwyd yn Nature Protocols.

Mae goblygiadau'r dechnoleg arloesol hon yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r darganfyddiadau cychwynnol hyn. Trwy edrych ar y byd cudd y tu mewn i esgyrn, mae ymchwilwyr yn ennill dealltwriaeth ddyfnach o ddeinameg cellog a mecanweithiau afiechyd. Mae'r wybodaeth newydd hon yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygu therapïau wedi'u targedu a all frwydro yn erbyn osteoporosis, atal ailwaelu canser, a mynd i'r afael â llu o gyflyrau eraill sy'n gysylltiedig ag esgyrn.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r dull delweddu newydd a ddatblygwyd yn Sefydliad Ymchwil Feddygol Garvan?

A: Mae'r dull delweddu newydd yn caniatáu i ymchwilwyr ddelweddu celloedd y tu mewn i esgyrn mewn manylder digynsail, gan ddarparu mewnwelediad i ddeinameg cellog a mecanweithiau afiechyd.

C: Beth ddarganfu ymchwilwyr gan ddefnyddio'r dull delweddu hwn?

A: Darganfu ymchwilwyr fod osteoclastau, celloedd sy'n gyfrifol am dorri meinwe esgyrn, yn arddangos lefelau amrywiol o weithgaredd mewn gwahanol ranbarthau o'r asgwrn.

C: Sut y gellir cymhwyso'r wybodaeth hon?

A: Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer osteoporosis a mynd i'r afael â chelloedd canser segur sy'n byw mewn esgyrn.

C: Beth yw goblygiadau ehangach y dechnoleg ddelweddu hon?

A: Mae'r dechnoleg delweddu yn agor llwybrau newydd ar gyfer astudio prosesau cellog y tu mewn i esgyrn a datblygu therapïau wedi'u targedu ar gyfer cyflyrau amrywiol sy'n gysylltiedig ag esgyrn.