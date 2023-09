Mae Telesgop Gofod Hubble NASA yn Cipio Pont Syfrdanol o Nwy a Llwch Rhwng Galaethau

Mae Telesgop Gofod Hubble NASA wedi dal delwedd syfrdanol o bont o nwy a llwch yn cysylltu dwy alaeth ar fin uno. Mae'r bont gosmig hon, sydd wedi'i lleoli o fewn y system Arp 107, wedi swyno gwyddonwyr a selogion gofod fel ei gilydd.

Mae Arp 107, sydd tua 465 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, yn ganolbwynt i genhadaeth ar y cyd gan NASA ac Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA). Nod y genhadaeth yw datgelu dirgelion aelodau llai adnabyddus y system hon.

Mae'r ddelwedd a ddaliwyd yn ddiweddar yn amlwg yn cynnwys Galaxy Seyfert, sy'n adnabyddus am ei gnewyllyn galaethol gweithredol. Mae'r endid nefol unigryw hwn wedi'i ddominyddu gan fraich droellog fawr sy'n troi'n gain o amgylch ei chraidd, wedi'i haddurno â nifer o sêr eginol. Yn ddiddorol, mae'r sêr hyn yn ddyledus am eu genedigaeth a'u goleuder i'r cronfeydd cyfoethog o ddeunyddiau a gafwyd o'r alaeth lai y mae Galaxy Seyfert ar fin uno â hi.

Mae cnewyllyn galaethol gweithredol y Seyfert Galaxy yn darparu arddangosfa ddisglair, gan allyrru llewyrch pelydrol sy'n nodweddiadol o ddeunyddiau sy'n cael eu bwyta gan y twll du canolog. Mae gan y pelydriad dwys hwn y potensial i gysgodi goleuder cyfunol pob seren o fewn yr alaeth.

Mewn cyferbyniad, mae'r alaeth lai yn Arp 107 yn ymddangos yn lewach, yn enwedig yn ei breichiau troellog, gan nodi ei bod yn amsugno i'r Seyfert Galaxy mwy. Mae galaethau Seyfert, fel Arp 107, yn nodedig oherwydd gellir arsylwi'r ymbelydredd o'u galaeth gyfan er gwaethaf disgleirdeb aruthrol eu craidd gweithredol.

Mae'r Seyfert Galaxy a'r galaeth lai yn Arp 107 yn rhan o'r “Atlas of Peculiar Galaxies,” casgliad a grëwyd gan Halton Arp ym 1966. Mae'r darganfyddiad hwn nid yn unig yn arddangos eu harddwch rhyfeddol ond hefyd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o'r cosmos a'r mawredd. o esblygiad nefol.

Wrth i'r ddwy alaethau hyn barhau i gydgyfeirio, mae gwyddonwyr a selogion seryddiaeth yn aros yn eiddgar am y datgeliadau a'r cyfrinachau y bydd yr uno hwn yn eu datgelu. Dim ond amser a sylwadau pellach gan Delesgop Gofod Hubble fydd yn rhoi'r atebion.

