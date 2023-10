Mae Atlas Newydd o Galaethau yn Rhoi Golwg Fanwl ar Ein Cymdogion Cosmig

By

Mae atlas a ryddhawyd yn ddiweddar yn galluogi defnyddwyr i archwilio awyr y nos yn fanwl nas gwelwyd o'r blaen, gan ddarparu cyfoeth o wybodaeth am bron i 400,000 o alaethau mawr. Mae Atlas Siena Galaxy (SGA) yn cynnig delweddau optegol ac isgoch amldonfedd, yn ogystal â phroffiliau golau, sy'n golygu mai hwn yw'r atlas galaethol cyntaf i gynnwys data o'r fath. Mae'r atlas yn gorchuddio 20,000 o raddau sgwâr ac yn cwmpasu tua hanner awyr y nos.

Mae casgliadau blaenorol o ddata galactig yn aml wedi cael eu plagio gan wallau mewn safleoedd, meintiau a siapiau galaethau, yn ogystal â chynnwys gwrthrychau nad ydynt yn galactig. Fodd bynnag, mae'r SGA yn mynd i'r afael â'r materion hyn, gan gynnig safleoedd cywir, meintiau, a mesuriadau disgleirdeb ar gyfer sampl fawr o alaethau. Nid yw'r lefel hon o fanylder wedi bod ar gael yn ddibynadwy o'r blaen ar gyfer casgliad mor helaeth o alaethau.

Mae set ddata SGA yn ganlyniad i dri sgan a gyflawnwyd rhwng 2014 a 2017 fel rhan o Arolygon Etifeddiaeth Offeryn Sbectrosgopig Ynni Tywyll (DESI). Defnyddiwyd telesgopau o NOIRLab y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol, ynghyd ag Arsyllfa Stiwardiaid Prifysgol Arizona a data o loeren WISE NASA, i gasglu'r wybodaeth angenrheidiol.

Mae'r SGA nid yn unig yn darparu data gwerthfawr ar gyfer seryddwyr ond hefyd yn galluogi'r cyhoedd i weld ac adnabod galaethau cyfagos. Mae'r atlas yn arf pwysig ar gyfer astudio patrymau ar draws poblogaethau o wrthrychau, dadansoddi ffenomenau dros dro, deall ffiseg galactig, ac ehangu gwybodaeth am y berthynas rhwng galaethau a mater tywyll. Yn ogystal, gall yr SGA gyfrannu at well dealltwriaeth o ddosbarthiad galaethau a'u cysylltiad â'r mater tywyll treiddiol sy'n dominyddu'r bydysawd.

Disgwylir y bydd rhyddhau set ddata gynhwysfawr yr SGA yn cael effaith sylweddol ar ymchwil seryddol ac ymgysylltiad y cyhoedd â'r cosmos. Nawr, gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn archwilio dirgelion awyr y nos gael mynediad at yr adnodd gwerthfawr hwn.

Ffynonellau:

– Arjun Dey, seryddwr o NOIRLab y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol

– Athro ffiseg Coleg Siena ac arweinydd prosiect SGA John Moustakas

– Cyfarwyddwr Rhaglen NSF ar gyfer NOIRLab, Chris Davis