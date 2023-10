Model Newydd ar gyfer Gwell Cynrychioliad o Garbon Du mewn Modelau Hinsawdd Byd-eang

Mae ymchwilwyr wedi nodi diffygion yng nghynrychiolaeth carbon du (BC), sy'n elfen bwysig o erosolau atmosfferig, mewn modelau hinsawdd byd-eang cyfredol (GCMs). Mae astudiaeth ddiweddar gan Chen et al. yn archwilio priodweddau microffisegol ac optegol BC sy'n dylanwadu ar ei effeithiau ymbelydrol, ac yn cynnig model optegol aerosol gwell i fynd i'r afael â'r diffygion hyn.

Mae BC yn adnabyddus am ei alluoedd amsugno golau cryf a'i gyfraniad at gynhesu hinsawdd. Fodd bynnag, canfuwyd bod effeithlonrwydd amsugno ac effeithiau cynhesu byd-eang erosolau wedi'u goramcangyfrif mewn GCMs oherwydd cynrychiolaeth annigonol o gyflyrau cymysgu cymhleth CC.

Roedd Chen et al. dadansoddi arsylwadau aml-ffynhonnell o ddosbarthiad maint gronynnau a chyflwr cymysgu i nodi priodweddau allweddol CC sy'n effeithio'n sylweddol ar ei effeithiau ymbelydrol. Yna fe ddatblygon nhw fodel optegol aerosol gwell sy'n cyfrif yn well am yr eiddo hyn yn seiliedig ar yr arsylwadau. Rhoddwyd y model gwell hwn ar waith wedyn mewn GCM.

Gwerthusodd yr ymchwilwyr berfformiad y model newydd gan ddefnyddio arsylwadau maes. Dangosodd y canlyniadau fod yr amsugno BC a ragwelwyd o'r cynrychioliadau gwell yn cyd-fynd yn agosach ag arsylwadau BC byd-eang. Priodolwyd hyn i ragfynegiad mwy cywir o briodweddau microffisegol a chymysgu cysylltiedig â BC.

Ar ben hynny, canfu'r ymchwilwyr fod y cynrychiolaeth well o BC wedi arwain at ostyngiad o hyd at 24 y cant yn ei orfodi ymbelydrol ac effeithiau hinsawdd. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd cynrychioli BC yn gywir mewn GCMs ar gyfer rhagamcanion hinsawdd mwy dibynadwy.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth hon, o'r enw “Modwl optegol aerosol gyda phriodweddau carbon du wedi'i gyfyngu gan arsylwi ar gyfer modelau hinsawdd byd-eang,” yn y Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

I gloi, mae Chen et al. wedi datblygu model gwell ar gyfer cynrychioli BC mewn GCMs, gan fynd i'r afael â diffygion ym mhhriodweddau microffisegol ac optegol BC. Mae'r canlyniadau'n dangos bod y cynrychiolaeth well hon yn arwain at well cytundeb ag arsylwadau byd-eang a gostyngiad yn effeithiau hinsawdd BC. Mae'r ymchwil hwn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o rôl BC yn y newid yn yr hinsawdd ac yn darparu arf gwerthfawr ar gyfer gwella rhagamcanion hinsawdd.

Ffynonellau:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Modiwl optegol aerosol gyda nodweddion carbon du wedi'u cyfyngu gan arsylwi ar gyfer modelau hinsawdd byd-eang. Cyfnodolyn Cynnydd mewn Modelu Systemau Daear, 15, e2022MS003501.