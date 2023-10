Mae Telesgop Gofod James Webb yn Datgelu Elfennau Trwm Prin yn Ffrwydrad Kilonova

Mae Telesgop Gofod James Webb (JWST) wedi gwneud darganfyddiad arloesol: canfuwyd bod ffrwydrad kilonova o ganlyniad i wrthdrawiad dwy seren niwtron yn ffatri ar gyfer elfennau trwm prin. Mae'r digwyddiad hwn yn nodi'r tro cyntaf i'r JWST weld digwyddiad o'r fath, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiant yr elfennau hyn. Datgelodd data'r telesgop dystiolaeth o tellurium, metel prin sy'n rhy drwm i'w gynhyrchu trwy ymasiad yng nghalonnau sêr.

Yn ogystal â tellurium, roedd arwyddion o elfennau trwm eraill, gan gynnwys twngsten a seleniwm. Mae'r darganfyddiad hwn yn cadarnhau bod uno sêr niwtron yn ffynhonnell sylweddol o elfennau trwm, gan daflu goleuni ar y prosesau y mae ein bydysawd yn eu defnyddio i greu a gwasgaru deunydd.

“Dim ond ychydig o kilonovas sydd wedi’u harsylwi, a dyma’r lle cyntaf lle rydyn ni wedi gallu astudio canlyniad kilonova gan ddefnyddio Telesgop Gofod James Webb,” esboniodd yr astroffisegydd Andrew Levan o Brifysgol Radboud, a arweiniodd y dadansoddiad. Mae’r darganfyddiad hwn yn gam hollbwysig yn ein dealltwriaeth o darddiad elfennau, gan lenwi’r bylchau yn ein gwybodaeth a adawodd Dmitri Mendeleev pan greodd y tabl cyfnodol dros 150 mlynedd yn ôl.

Mae sêr yn gyrff nefol anhygoel sy'n cymryd y hydrogen sy'n cyfansoddi'r mwyafrif o ddeunydd gweladwy yn y bydysawd ac yn asio ei atomau gyda'i gilydd, gan ffurfio elfennau trymach yn raddol. Fodd bynnag, mae'r broses ymasiad hon yn cyrraedd ei therfyn gyda ffurfio haearn, gan fod yr egni sydd ei angen i asio haearn yn elfennau trymach yn fwy na'r egni a ryddheir. O ganlyniad, mae sêr yn ffrwydro yn y pen draw mewn uwchnofâu neu kilonovae oherwydd grym disgyrchiant llethol.

Pan fydd y ffrwydradau egnïol hyn yn digwydd, maent yn sbarduno cyfres o adweithiau niwclear, lle mae niwclysau atomig yn gwrthdaro â niwtronau i syntheseiddio elfennau hyd yn oed yn drymach. Mae'r broses hon, a elwir yn broses dal niwtronau cyflym (r-proses), yn golygu bod angen crynodiad uchel o niwtronau rhydd. Mae uwchnofâu ac, yn benodol, cilonovae yn darparu'r amgylcheddau perffaith i'r adweithiau hyn ddigwydd. Mewn gwirionedd, cadarnhaodd arsylwi dwy seren niwtron sy'n gwrthdaro yn 2017 fod kilonovae yn chwarae rhan arwyddocaol wrth gynhyrchu elfennau r-proses, gyda strontiwm yn cael ei ganfod ar yr achlysur hwnnw.

Daliodd y byrst pelydr-gama diweddar, o'r enw GRB230307A, sylw gwyddonwyr oherwydd ei hyd anarferol o hir, a nododd bresenoldeb cilonova. Canfu arsylwadau dilynol gyda'r JWST, a oedd yn canolbwyntio ar gydran isgoch y ffrwydrad, tellurium, gan awgrymu ymhellach bresenoldeb elfennau r-broses ychwanegol. Fodd bynnag, mae angen mwy o sylwadau i gadarnhau hyn.

Yr hyn sy'n gwneud y ffrwydrad kilonova hwn hyd yn oed yn fwy rhyfedd yw ei ddigwyddiad yn y gofod rhyngalaethol, tua 120,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r alaeth agosaf. Mae ymchwilwyr yn credu bod y ddwy seren niwtron yn tarddu o alaeth ond fe'u gyrrwyd allan ohoni pan gawsant ddigwyddiadau uwchnofa y naill ar ôl y llall.

Mae'r darganfyddiad arloesol hwn nid yn unig yn datgelu'r mecanweithiau cudd y tu ôl i ffurfio elfennau trwm, ond mae hefyd yn codi cwestiynau hynod ddiddorol am hirhoedledd uno sy'n pweru pelydrau gama. Mae seryddwyr, fel Ben Gompertz o Brifysgol Birmingham, yn awyddus i nodi mwy o’r cyfuniadau hirhoedlog hyn a chael gwell dealltwriaeth o’u grymoedd a’u potensial ar gyfer creu elfennau trymach fyth. Mae goblygiadau'r darganfyddiad hwn yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'n dealltwriaeth o'r bydysawd - mae'n agor y drws i ddealltwriaeth drawsnewidiol o'r cosmos a'i weithrediad mewnol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw ffrwydrad kilonova?

A: Mae ffrwydrad kilonova yn ganlyniad i wrthdrawiad dwy seren niwtron, sy'n cynhyrchu byrstio pwerus o egni a golau.

C: Beth yw elfennau trwm?

A: Mae elfennau trwm yn elfennau cemegol gyda rhif atomig uwch na hydrogen (yr elfen ysgafnaf) a heliwm. Maent yn cynnwys metelau fel aur, arian, a phlwm.

Q: Beth yw Telesgop Gofod James Webb?

A: Mae Telesgop Gofod James Webb yn arsyllfa gofod sydd i'w lansio yn 2021. Mae wedi'i gynllunio i archwilio gwrthrychau pell yn y bydysawd, gan gynnwys sêr, galaethau, ac allblanedau.

Ffynonellau:

- NASA

- Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

- Sefydliad Gwyddoniaeth Telesgop Gofod