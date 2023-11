Dadorchuddio Cyfrinachau Llaw Nefol

Mae telesgopau pelydr-X arloesol NASA unwaith eto wedi syfrdanu'r byd gyda'u darganfyddiad diweddaraf - strwythur arswydus o hardd wedi'i siapio â llaw ym mherfeddion y gofod. Mae’r ddelwedd a dynnwyd gan y telesgopau yn datgelu gweddillion ysgerbydol seren sydd wedi cwympo, wedi’i thrawsnewid yn seren niwtron, ac wedi’i hamgylchynu gan “nefwl gwynt pwlsar” syfrdanol.

Tarddodd y llaw dan sylw o seren a ddihysbyddodd ei thanwydd niwclear tua 1,500 o flynyddoedd yn ôl, gan achosi iddi gwympo arni'i hun a newid yn seren niwtron. Creodd y digwyddiad cataclysmig hwn amodau na welwyd eu tebyg o'r blaen, gan gynnwys ymddangosiad nifys gwynt pwlsar - gwynt dwys sy'n wahanol iawn i ffenomenau daearol.

Cafodd y ddelwedd syfrdanol, sydd wedi'i lleoli 16,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear o fewn y nebula gwynt pwlsar MSH 15-52, ei chipio gyntaf gan Arsyllfa Pelydr-X Chandra NASA yn 2001. Fodd bynnag, telesgop pelydr-X diweddaraf NASA, y Polarimetreg Pelydr-X Delweddu Darparodd Explorer (IXPE), olwg fanylach yn ystod ei arsylwi 17 diwrnod - gan nodi archwiliad hiraf y telesgop o un gwrthrych ers mis Rhagfyr 2021.

Trwy eu dadansoddiad, darganfu gwyddonwyr fod llif jetiau pelydr-X llachar yn pelydru o'r pwlsar i “arddwrn” y nebula. Mae'r data yn dangos polareiddio isel ar darddiad y jet, yn bennaf oherwydd natur gythryblus y rhanbarth. Wrth i ronynnau deithio drwy'r nebula, maent yn harneisio hwb ynni o fewn ardaloedd cythryblus cymhleth ac yn llywio tuag at ranbarthau â meysydd magnetig mwy unffurf - yn benodol, ar hyd yr arddwrn, bysedd, a bawd.

Mae'r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn The Astrophysical Journal, yn taflu goleuni newydd ar y cydadwaith cymhleth rhwng meysydd magnetig, gronynnau, a llif egni o fewn gwrthrychau nefol. Mae’r ymchwil arloesol hwn nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o’r cosmos ond hefyd yn dangos sut y gall technoleg pelydr-X ddatrys dirgelion cudd.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw seren niwtron?

A: Mae seren niwtron yn wrthrych nefol hynod o drwchus sy'n ffurfio pan fydd seren enfawr yn cwympo o dan ei thynnu disgyrchiant ei hun ar ôl disbyddu ei thanwydd niwclear.

C: Beth yw nebula gwynt pulsar?

A: Mae nebula gwynt pwlsar yn ardal o ofod sy'n amgylchynu pylsar ac sy'n cynnwys gwynt egni uchel sy'n cynnwys gronynnau wedi'u gwefru a allyrrir gan y pylsar.

C: Beth yw polareiddio pelydr-X?

A: Mae polareiddio pelydr-X yn cyfeirio at gyfeiriadedd meysydd trydan mewn ymbelydredd pelydr-X, a all ddarparu gwybodaeth werthfawr am faes magnetig y ffynhonnell pelydr-X.

C: Pa mor bell yw'r nebula gwynt pwls MSH 15-52 o'r Ddaear?

A: Mae'r nebula gwynt pwlsar MSH 15-52 wedi'i leoli tua 16,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear.

C: Beth ddatgelodd telesgop pelydr-X diweddaraf NASA, yr IXPE, am y strwythur siâp llaw?

A: Darparodd yr IXPE y map maes magnetig cyntaf o'r nebula siâp llaw. Mae'r pelydrau-X a gynhyrchir gan ronynnau wedi'u gwefru sy'n teithio ar hyd y maes magnetig yn rhoi ei ymddangosiad tebyg i asgwrn i'r nebula.