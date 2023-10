Peirianwyr NASA yn Cymryd Camau i Ymestyn Oes Cenhadaeth Voyager

By

Mae peirianwyr NASA yn gweithredu mesurau i sicrhau bod y llong ofod Voyager, a lansiwyd ym 1977, yn parhau â'u harchwiliad rhyngserol am lawer mwy o flynyddoedd. Mae un o'r ymdrechion yn mynd i'r afael â chroniad gweddillion tanwydd y tu mewn i diwbiau cul yn y thrusters, sy'n hanfodol ar gyfer cadw antenâu llongau gofod yn bwyntio at y Ddaear.

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae'r genhadaeth wedi gweithredu darn meddalwedd i atal gwallau a effeithiodd ar Voyager 1 y llynedd rhag digwydd eto. Bwriad y clwt hwn yw diogelu Voyager 1 a'i efaill, Voyager 2, rhag profi'r un gwall eto.

Mae'r gwthwyr ar long ofod Voyager yn hanfodol ar gyfer cynnal cyfathrebu â'r Ddaear. Er mwyn lleihau'r croniad o weddillion gyrru yn y tiwbiau cul, caniateir i'r llong ofod gylchdroi ychydig ymhellach i bob cyfeiriad cyn tanio'r gwthwyr. Bydd hyn yn lleihau amlder tanio byrthwyr. Gwnaethpwyd yr addasiadau i'r ystod cylchdroi thruster trwy anfon gorchmynion ym mis Medi a mis Hydref, a gall y llong ofod nawr symud bron i 1 gradd ymhellach i bob cyfeiriad nag o'r blaen.

Mae'r tîm yn disgwyl y bydd y mesurau hyn yn gohirio'r gwaith o glocsio'r tiwbiau mewnfa gwthiol yn gyfan gwbl am o leiaf bum mlynedd arall, hyd yn oed yn hwy o bosibl. Gellir cymryd camau ychwanegol yn y dyfodol i ymestyn oes y gwthwyr ymhellach.

Yn ogystal â mynd i'r afael â'r crynhoad byrfyfyr, mae peirianwyr NASA wedi creu darn meddalwedd i drwsio mater a achosodd adroddiadau statws dryslyd o gyfrifiadur ar fwrdd Voyager 1 yn 2022. Mae'r clwt yn gweithredu fel polisi yswiriant, gan atal y broblem rhag digwydd eto a sicrhau'r hirhoedledd. o'r chwilwyr.

Mae Voyager 1 a Voyager 2 wedi teithio pellter trawiadol, gyda Voyager 1 yn rhagori ar 15 biliwn o filltiroedd a Voyager 2 yn cyrraedd dros 12 biliwn o filltiroedd o'r Ddaear. Oherwydd oedran y llong ofod a'r oedi sylweddol mewn cyfathrebu, mae risg y gallai'r clwt gael effeithiau anfwriadol. Er mwyn lliniaru'r risg hon, bydd Voyager 2 yn derbyn y clwt yn gyntaf ac yn gwasanaethu fel gwely prawf ar gyfer ei efaill.

Mae cenhadaeth Voyager, a gynlluniwyd i ddechrau am bedair blynedd yn unig, wedi rhagori o lawer ar ei nodau gwreiddiol. Yn ogystal ag ymweld â Sadwrn ac Iau, Voyager 2 oedd y llong ofod gyntaf i ddod ar draws Wranws ​​a Neifion. Ymestynnwyd y genhadaeth yn ddiweddarach i anfon y stilwyr y tu hwnt i'r heliosffer, y swigen amddiffynnol o ronynnau a meysydd magnetig a grëwyd gan yr Haul. Cyrhaeddodd Voyager 1 yr heliopause yn 2012, ac yna Voyager 2 yn 2018.

Mae teithiau Voyager yn rhan arwyddocaol o Arsyllfa System Helioffiseg NASA, a noddir gan Is-adran Helioffiseg y Gyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth yn Washington. Adeiladodd Labordy Jet Propulsion Caltech ac mae'n gweithredu'r llong ofod Voyager.

