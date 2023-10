NASA yn Cymryd Camau i Ymestyn Teithiau Llongau Gofod Voyager

By

Mae peirianwyr ar gyfer cenhadaeth Voyager NASA yn gweithredu mesurau i sicrhau bod y llong ofod Voyager 1 a Voyager 2 yn parhau i archwilio gofod rhyngserol am flynyddoedd i ddod. Un ffocws o'u hymdrechion yw mynd i'r afael â gweddillion tanwydd sydd wedi bod yn cronni y tu mewn i diwbiau cul yn rhai o'r tanwyr ar y llong ofod. Gall y cronni hwn ymyrryd â gallu'r thrusters i gadw'r antenâu pwyntio at y Ddaear ar gyfer cyfathrebu. Mae'r tîm yn cymryd camau i arafu'r cronni trwy ganiatáu i'r llong ofod gylchdroi ychydig ymhellach i bob cyfeiriad cyn tanio'r gwthwyr, a fydd yn lleihau amlder tanio. Mae'r addasiadau hyn wedi'u cynllunio'n ofalus i leihau'r effaith ar y genhadaeth a sicrhau bod data gwyddonol gwerthfawr yn cael ei gasglu.

Mae'r tîm o beirianwyr hefyd yn uwchlwytho clwt meddalwedd i atal gwall a ddigwyddodd ar Voyager 1 y llynedd rhag digwydd eto. Achoswyd y glitch gan orchmynion camgyfeirio'r system mynegi agwedd a rheoli (AACS). Bwriad y clwt yw amddiffyn y llong ofod yn y dyfodol a sicrhau eu gweithrediadau cyhyd â phosib. Mae wedi'i adolygu'n helaeth a'i wirio i liniaru unrhyw risgiau a allai godi o'i weithrediad. Bydd Voyager 2 yn derbyn y clwt yn gyntaf fel gwely prawf cyn iddo gael ei roi ar Voyager 1, sydd ymhellach o'r Ddaear ac felly'n dal data mwy gwerthfawr.

Mae Voyager 1 a Voyager 2 eisoes wedi teithio pellteroedd mawr o’r Ddaear, gyda Voyager 1 dros 15 biliwn o filltiroedd i ffwrdd a Voyager 2 dros 12 biliwn o filltiroedd i ffwrdd. Mae'r tîm cenhadaeth yn disgwyl, gyda'r mesurau a weithredwyd, y bydd y llong ofod yn parhau i weithredu am o leiaf bum mlynedd arall, os nad yn hirach. Mae teithiau Voyager yn darparu data amhrisiadwy ar ofod rhyngserol ac maent wedi dod yn gerrig milltir arwyddocaol wrth archwilio'r gofod.

Ffynonellau: NASA