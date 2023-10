NASA yn Galw ar Gymuned Wyddonol i Fwyhau Potensial Gwyddonol Telesgop Gofod Rhufeinig

By

Mae NASA yn ceisio cymorth y gymuned wyddonol i sicrhau y bydd Telesgop Rhufeinig Nancy Grace, a elwir hefyd yn Delesgop Gofod Rhufeinig, yn gallu darparu golwg gynhwysfawr o'r bydysawd yn syth ar ôl ei lansio yn 2027. Gyda'i faes golygfa eang , nod Telesgop Gofod Rhufeinig yw gwneud arsylwadau darlun mawr o alaethau pell a helpu gwyddonwyr i ddatrys dirgelion mater tywyll ac egni tywyll, sy'n cyfrif am 95% o'r egni a mater yn y cosmos.

Er mwyn delio â'r symiau enfawr o ddata y bydd y telesgop yn ei gasglu, mae gwyddonwyr yn gweithio ar algorithmau dysgu peiriannau i nodi patrymau a ffenomenau. Bydd cydweithrediad telesgopau eraill, megis Telesgop Gofod Hubble, Telesgop Gofod James Webb (JWST), Arsyllfa Keck, a PRIME Japan, yn helpu i ddatblygu'r cynllun arsylwi ar gyfer y Rhufeiniaid, gan gynnwys dewis targed a rhanbarthau archwilio. Yn ogystal, bydd y Telesgop Gofod Rhufeinig yn cydweithio â PRIME i astudio gwrthrychau gan ddefnyddio lensio disgyrchiant, a gyda Hubble i astudio galaethau hynafol ac adeiladu darlun mwy cyflawn o hanes cosmig. Bydd y telesgop hefyd yn gweithio ar y cyd â JWST, gan ddarparu golwg ehangach o'r cosmos a nodi targedau i'r JWST eu harchwilio'n fanwl.

Mae'r gwaith paratoi ar gyfer y Telesgop Gofod Rhufeinig yn broses gymhleth a rhyng-gysylltiedig sy'n cynnwys timau gwyddonol amrywiol yn cydweithio i sicrhau gweithrediad llyfn. Bydd yr ymdrechion hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer darganfyddiadau gwyddonol pwerus ac yn gwneud y mwyaf o botensial yr offeryn. Trwy harneisio arbenigedd a chydweithrediad y gymuned wyddonol, nod NASA yw lansio Telesgop Gofod Rhufeinig wedi'i baratoi'n llawn i archwilio rhyfeddodau'r bydysawd.

